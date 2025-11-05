Taux : des chiffres US robustes font rechuter les T-Bonds ('10 ans' à 4,16%)

A peine 48H de consolidation à Wall Street et le 'risk on' est déjà de retour avec +1% sur le Nasdaq , +0,7% sur le S&P500 et le 'VIX' qui lui est associé efface 8% sur les 10% qu'il affichait la veille.

Les T-Bonds s'étaient logiquement détendus, d'autant plus que le moral des investisseurs s'était assombri mardi avec les déclarations des patrons de plusieurs grandes banques d'affaires américaines, selon lesquelles une correction de Wall Street est devenue inévitable à un horizon de 12 à 24 mois.



Mais la vapeur s'inverse brutalement aujourd'hui avec sur le marché obligataire US: les rendements des emprunts d'État US font un bond après ADP et l'ISM : le '10 ans' grimpe de +6,5Pts vers 4,155%, le '30 ans' prend +6,5Pts à 4,736% et le '2 ans' se tend de +4Pts à 3,625%.





Alors que le 'shutdown' est rentré dans sa 6ème semaine ce matin (36ème jour et pas de compromis en vue, toujours aucun chiffre 'officiel') Wall Street concentre son attentions sur les enquêtes de conjoncture des institutions privées : l'indice ISM des services a rebondi à 52,4 après être ressorti à 50 points en septembre (le consensus tablait sur 51), grâce à un bond de la composante des nouvelles commandes, remontée de 50,4 vers 56,2.



Par ailleurs, l'institut ADP a publié son enquête mensuelle : 42.000 emplois auraient été créées dans le secteur privé en octobre, soit 10.000 de plus que le consensus, une nette amélioration par rapport à septembre où 32.000 emplois avaient été détruits.



Moisson de 'stats' également en Europe, l'indice PMI composite HCOB dans l'Eurozone s'est nettement redressé en octobre (52,5) par rapport à septembre (51,2) et a atteint son plus haut niveau depuis mai 2023, signalant ainsi une accélération de la croissance de l'activité globale dans la région.





En France, la production rebondit dans l'industrie manufacturière en septembre (+0,9% après -1% en août), ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (+0,8% après -0,9% le mois précédent), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

En revanche, avec la détérioration dans le secteur tertiaire, l'indice HCOB PMI composite de la France s'est replié de 48,1 en septembre à 47,7 en octobre, affichant ainsi son plus bas niveau depuis février dernier, et signalant une 14e baisse mensuelle consécutive de l'activité dans le secteur privé français.



Enfin, en Allemagne, les commandes à l'industrie ont enregistré un rebond un peu plus marqué que prévu en septembre grâce notamment à un regain d'activité dans le secteur de l'automobile, selon des données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.



Le Bund allemand à dix ans se retend de +2,5Pt à 2,677% tandis que l'OAT française de même échéance affiche +2,4Pt à 3,458%, le BTP italien +3Pts à 3,427%.

Les 'Gilts' britanniques n'échappent pas à la lourdeur générale et se tendent de +4,4Pts vers 4,4640%.