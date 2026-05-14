Taux : détente aux US, forte dégradation des OAT et du '10 ans" nippon

Une légère détente se dessine de part et d'autre de l'Atlantique, dans le sillage du cours du "brut", avec un "Brent" qui reflue sous les 105$ (-1% à 104,7$). Les T-Bonds effacent -2Pts vers 4,445% (après un "pic" à 4,48% la veille), le "30 ans" efface -4,3Pts mais ne repasse pas sous les 5,00% (à 5,002%) et le "2 ans" se détend symboliquement de -0,5Pt vers 3,985 (après une incursion au-delà de 4% la veille).

Publié le 14/05/2026 à 18:46 Partager





Côté chiffres, la journée a été dense aux Etats Unis avec le chômage hebdo : le Département du Travail des Etats-Unis a dévoilé une hausse de +12.000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 4 mai, à 221.000.

Le nombre de nouveaux inscrits est supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 205 000.



L chiffre le plus attendu concernait les ventes au détail ont augmenté de seulement 0,5% entre mars et avril aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes, après une hausse de 1,6% le mois précédent.

Hors automobile, la hausse passe de +1,9% à +0,7%, les ventes de meubles et articles de maison s'effondrent de +2,6% à -2%, les ventes de grands magasins dévissent littéralement de +4,9% vers 3,2%.

"L'une des grandes surprises de cette publication est que les ventes en stations-service n'ont que faiblement augmenté en avril (+1,7 MdUSD sur le mois).

In fine, la hausse des prix à la pompe n'aura occasionné qu'environ 17 MdsUSD de dépenses supplémentaires dans les stations-service sur l'ensemble des mois de mars et d'avril", commente Bastien Drut, Responsable Stratégie et Analyse chez CPRAM.

Les ménages réduisent autant que possible leur déplacement avec un gallon de "sans plomb" facturé plus de 4,50$ en moyenne, et gallon de diesel coûtant presque 1$ de plus.



Le chiffre qui fâche, c'est l'indice des prix à l'importation est ressorti à 1,9% en avril après une progression de 0,9% en mars. Il était attendu en hausse de 1%... mais cela n'a curieusement pas d'impact sur les T-Bonds, et le bond du "PPI" à 6% annualisé la veille n'avait pas davantage fait réagir le marché obligataire US (tension marginale de +2Pts... aussitôt reperdus ce jeudi).



Le prix du baril risque de repartir à la hausse alors que les stocks de pétrole aux Etats-Unis se sont contractés de 4,3 millions de barils la semaine dernière soit bien plus qu'anticipé (-1,6 million de barils). L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a d'ailleurs évoqué "un resserrement rapide des stocks mondiaux de pétrole" : ils sont tombés au plus bas depuis 4 ans, lors de la libération des stocks par Biden pour endiguer l'inflation proche de 10% fin 2021 début 2022.



En Europe, les taux évoluent en ordre dispersé avec -6,8Pts sur le Bund vers 3,043%, les BTP italiens effacent -8,5Pts vers 3,775% mais nos OAT évoluent en sens inverse avec un bond spectaculaire en matinée vers 3,884% (+13Pts) avant se "calmer" un peu vers 3,812% (+8Pts).

C'est une nouvelle inversion entre les BTP et les OAT, et surtout, le "spread" OAT/Bund explose de +14Pts, de +63 vers +77Pts en 24H.



Outre Manche, les Gilts se dégradent de +3,6Pts vers 5,0290% et la pire performance du jour revient une nouvelle fois au "10 ans" japonais avec +3,5Pts à 2,632%, nouveau record de 29 ans, idem pour le "20 ans" qui flambe de +6,2Pts vers 3,545% et le "40 ans" (+8Pts) a testé les 4,15% pour la première fois de l'histoire (4,158% au plus haut).