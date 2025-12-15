Taux : détente marginale aux US et dans l'UE, rendements records au Japon

Les taux se détendent très légèrement de part et d'autre de l'Atlantique après une nette dégradation la semaine dernière : le "NFP" sera publié demain, le consensus parie que l'économie des Etats-Unis n'a créé que 35 000 emplois non agricoles en novembre.



Ces chiffres, diffusés avec plus de quinze jours de retard en raison de la fermeture des administrations fédérales, devraient également intégrer les estimations des créations de postes en octobre, évaluées à environ 55 000 emplois (évaluation publiée avec 1 mois et demi de retard), mais pas le taux de chômage pour ce mois, la paralysie du Département du Travail ayant empêché la collecte de certaines données.



Par ailleurs, le rapport sur l'inflation de novembre, programmé jeudi, devrait montrer que les prix à la consommation (CPI) ont progressé de 3% sur un an, un rythme inchangé par rapport à septembre, sachant que les données d'octobre ne seront jamais publiées en raison du "shutdown".



Le rendement des T-Bonds à 10 ans a testé les 4,200% ce vendredi 12 (4,1950% au final), il reflue légèrement vers 4,182%, le "30 ans" efface -1Pt symbolique à 4,848%, le "2 ans" réalise la meilleure performance avec -2,5Pts vers 3,506%.



Après le FOMC de la mercredi dernier, ce jeudi sera un rendez-vous important puisque la BoJ (Bank of Japan), la BoE Bank of England) et la BCE annonceront leurs ultimes décisions de l'année 2025.



Le BCE ne devrait pas réserver beaucoup de surprises : ses taux directeurs devraient rester inchangés, la croissance en Europe ressort un peu plus robuste qu'anticipé.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, devrait réaffirmer à l'occasion que la politique monétaire se trouve aujourd'hui dans une "bonne position", mais les nouvelles projections de croissance et d'inflation qui seront présentées à l'occasion pourraient faire évoluer les anticipations des investisseurs.

Nos OAT se détendent de -1,5Pt vers 3,556%, les Bunds de -1Pt vers 2,852%, les BTP italiens se détachent avec -2,7Pts vers 3,5300%, les Bonos espagnols finissent inchangés à 3,311%.



Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre (BoE) devrait décider jeudi d'une baisse de taux d'un quart de point destinée à relancer une croissance économique à l'arrêt depuis plusieurs trimestre (les "Gilts" se détendent de -2Pts vers 4,498%).



A l'inverse, la Banque du Japon s'apprête à relever à nouveau son taux d'intérêt de 25 points de base, après avoir augmenté par trois fois le coût du crédit depuis le début de l'année 2024 : le rendement du "10 ans" est sur un record annuel et de 17 ans à 1,975%, la clôture intervenant à 1,9600(+1,3Pt).

Le "30 ans" prend encore +1Pt à 3,368%, le "40 ans" file vers un nouveau record historique avec +2,1Pts à 3,695% (3,725% au plus haut, niveau proche du zénith des 3,732% des 19 novembre et 3 décembre)