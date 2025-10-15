Taux : détente particulièrement marquée sur nos OAT, T-Bonds figés

Si l'agenda macroéconomique américain s'annonce peu animé en raison de la fermeture des administrations de Washington pour cause de 'shutdown', les investisseurs ont découvert à 14h30 l'indice Empire State de la Fed de New York qui affiche +19Pts vers 10,7.



L'activité dans l'État de New York rebondit en octobre, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête dite 'Empire State Manufacturing Survey': dans le détail, les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les livraisons ont progressé, indique le rapport qui souligne aussi un léger allongement des délais de livraison. La disponibilité des approvisionnements a continué de se détériorer quelque peu. Les stocks sont restés quasiment inchangés.



Enfin, l'emploi a augmenté, mais la durée moyenne de la semaine de travail a légèrement diminué. Le rythme de hausse des prix des intrants et des prix de vente s'est accéléré. faiblesse du secteur manufacturier.



Les T-Bonds US se détendent un peu avec -2Pts sur le '30 ans' à 4,604%, le '10 ans' efface -1,2Pt vers 4,0130%.



Côté zone Euro, la production industrielle est en repli aussi bien pour les biens intermédiaires (-0,2%) que pour l'énergie (-0,6%), les biens d'investissement chutent de -2,2%, les biens de consommation durables de -1,6%.

Le secteur automobile continue de subir la désaffection pour les véhicules électriques.



En France, les prix à la consommation ont bien diminué de 1% d'un mois sur l'autre en septembre sous l'effet du fort repli saisonnier de ceux de services comme l'hébergement et les transports après les vacances d'été, mais aussi de l'alimentation, selon des statistiques publiées mercredi par l'Insee, qui confirme ainsi ses premières estimations.



Mais le véritable 'fait marquant', c'est le retour en grâce des OAT et leur forte détente depuis 48H alors que le risque d'une censure du gouvernement français s'est éloigné hier grâce aux concessions acceptées par Sébastien Lecornu (mais la 'suspension' de la réforme des retraites passera t'elle l'épreuve des discussions budgétaires ou du Conseil Constitutionnel ?

Le rendement du dix ans français se détend de 6,5 points à 3,342% tandis que les Bunds allemands revient à 2,574% (-3,3Pts), ce qui permet au 'spread' France/Allemagne de revenir sous la barre des 78 points, comme avant la démission de François Bayrou.



Enfin, avec la baisse du rendement des bons du Trésor, l'or bat un nouveau record absolu à plus de 4.200$, rien ne semble pouvoir enrayer sa course.