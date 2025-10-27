Taux : embellie en Europe après l'IFO allemand

La semaine qui débute est placée sous le signe des banques centrales avec les décisions très attendues de la Fed, qui devrait baisser ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi, suivies par celles de la BCE le lendemain.

Les investisseurs seront aussi très attentifs aux commentaires de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui pourrait donner quelques indications quant aux futures mesures de relance de l'institution, si jamais il apparaît que le 'risque' bascule du côté du ralentissement de l'activité, sur fond d'inflation maitrisée.



Les investisseurs sont convaincus que la conjoncture permet s'espérer que les politiques monétaires ont de la marge pour devenir plus accommodantes.



Difficile de se faire une idée aux Etats Unis puisque les marchés sont sevrés de chiffres 'officiels' depuis 4 semaines pleines et bientôt 5 (on se dirige tranquillement, à bas bruit vers le plus long 'shutdown' de l'histoire aux Etats Unis).



En Europe, les investisseurs ont pris connaissance du climat des affaires en Allemagne qui s'est amélioré, au vu de l'indice ifo du climat des affaires qui a grimpé à 88,4 en octobre, contre 87,7 en septembre, une hausse portée par l'amélioration des attentes pour les mois à venir.



Montrant que 'les entreprises gardent l'espoir que l'économie se redressera au cours de l'année à venir', le sous-indice des perspectives s'est amélioré de 1,8 point à 91,6, alors que celui de la situation actuelle s'est tassé de 0,4 point à 85,3.



À l'international, les négociateurs américains et chinois se sont déclarés proches d'un accord dimanche, à l'issue de deux jours de discussions à Kuala Lumpur (Malaisie), des déclarations qui renforcent le scénario d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales, en attendant la rencontre entre Trump et Xi prévue jeudi, contribuant à éclaircir encore un peu l'horizon des marchés financiers.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans longtemps resté stable vers 2,625% se détend vers 2,616% (-0,8Pt), tout comme l'OAT de même échéance qui évolue autour des 3,414% (-2Pts), soit un spread qui se contracte de 80 pb vers +79Pts.

Les T-Bonds sont en revanche délaissés dan un contexte de 'full risk on' sur les actions et le '10 ans' se dégrade de +1Pt à 4,007%, le '2 ans' de +2,2Pts vers 3,505%.

Une nouvelle fois, les 'Gilts' surperforment les autres bons du Trésor avec -2,6Pts vers 4,405%.