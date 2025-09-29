Taux : embellie inattendue avant déluge de stats sur l'activité et l'emploi

Publié le 29/09/2025 à 18:55 Partager

Les indices boursiers progressent (retracement des records absolus à Wall Street) et pour une fois, ce n'est pas au détriment des bons du Trésor US ou de ceux libellés en Euro.



Malgré un agenda vierge de toute publication 'macro', une nette détente s'est enclenché sur les T-Bonds US avec -5,5Pts sur le '30 ans' (vers 4,7100%) et de -4,7Pts sur le '10 ans' à 4,1380%



Difficile de cerner ce qui a motivé cette embellie alors que la semaine qui s'annonce riche en données macroéconomiques, tant de l'autre côté de l'Atlantique que sur le vieux continent, avec en point d'orgue le rapport sur l'emploi de septembre' (le 'NFP') vendredi.

Bank of America anticipe à ce sujet des créations de postes non agricoles stables à 65 000, au-dessus du consensus, et un taux de chômage maintenu à 4,3%.

'Ce rapport sur l'emploi sera sans doute l'élément d'information le plus important pour le FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) d'octobre, mais il existe des risques de publication retardée en cas de fermeture du gouvernement', prévient l'établissement américain.



Avant cette publication majeure prévue vendredi, sont aussi attendues aux Etats-Unis l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, l'enquête ADP sur l'emploi privé (mercredi) ou encore les indices d'activité PMI et ISM (après les +3,8% du PIB au 2ème trimestre, la dynamique s'est elle maintenue au 3ème... qui s'achève demain ?).



'Dans la zone euro, tous les regards seront tournés vers l'inflation de septembre', estime BofA, qui s'attend à ce que la flambée des prix à la pompe entraîne une accélération de la hausse des prix à la consommation à 2,2% en données totales comme sous-jacentes.



Toujours en Europe, les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs à l'indice du sentiment économique dans la zone euro, à une seconde estimation de la croissance au Royaume-Uni pour le deuxième trimestre, ainsi qu'aux indices PMI.



Les détenteurs de bons du Trésor manifestent leur optimisme ce lundi avec l'embellie avec -4Pts de base sur le Bund et -3,8Pts sur nos OAT (2,7050% et 3,5300% respectivement) puis -4,4Pts sur les BTP italien à 3,565%.

Le 'spread' OAT/Bund continue de s'élargir doucement à +82,5Pts... mais les Bunds gagnent du terrain 'en général'.



Les 'Gilts' britanniques accompagnent cette fois les T-Bonds avec -5,5Pts vers 4,7000%.



La détente générale des taux favorise de nouveaux records absolus (corrigés de l'inflation) sur l'Or et à l'argent à 3.830$ (+1,6%) et 47,1$ respectivement.