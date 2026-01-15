Taux : embellie sur Bonos et BTP, OAT inchangées, T-Bonds lourds

Les T-Bonds US ont décidément bien du mal à confirmer les (rares) tentatives de rebond qui se présentent et le "10 ans" se dégrade de +1,5Pt vers 4,153%, le "30 ans" reste "flat" vers 4,79%, le "2 ans" est malmené avec +3,6Pts vers 3,55%.



Il faut dire que le marché du travail reste plus que résilient au vu des derniers chiffres du Département du Travail des Etats-Unis : les inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 5 janvier reculent de 9000, pour s'établir à 198 000, un score nettement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 205 000, en contraction de 6500 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 884 000 lors de la semaine au 29 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 19 000, toujours par rapport à la semaine précédente.



Tous les voyants du marché du travail semblent "au vert", et c'est corroboré par une hausse de l'activité manufacturière si l'on en croit l'indice de la Fed de Philadelphie.

Il a fait nettement mieux que prévu au mois de janvier avec un renversement de situation spectaculaire, de -8,8 à +12,6 points, là où les analystes tablaient sur une amélioration autour de -2 points.

A 12,6 points, cet indicateur est à son plus haut niveau depuis le mois de septembre, avant le plus long shutdown de l'histoire américaine qui a touché le pays pendant 43 jours.

Tous ces chiffres ne vont pas dans le sens d'une reprise imminente des assouplissements monétaires de la FED.

Notons que Trump dit renoncer à vouloir "licencier" Jerome Powell... un petit signe d'apaisement sans impact sur les T-Bonds.



Il y a avait également des chiffres en Europe : la production industrielle a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, après des augmentations aussi de 0,7% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE en octobre.



Par rapport à novembre 2024, la production industrielle de la zone euro a augmenté de 2,5% dans la zone euro et de 2,2% dans l'UE en novembre dernier, après des progressions en rythme annuel de 1,7% dans les deux cas en octobre.

No OAT restent quasi-stables vers 3,495%, les Bunds également à 2,822% mais plus au sud, les Bonos et les BTP italiens se détendent de -1Pt, à respectivement 3,214% et 3,411%.

Les "Gilts" resteront "lanterne rouge" ce jeudi avec +5Pts à 4,385%.