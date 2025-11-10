Taux : embellie sur les OAT, ou plutôt lourdeur des Bunds et T-Bonds US

Pas de 'stats' à se mettre sous la dent en ce lundi intercalé entre un weekend et le 11 novembre mais tout de même une bonne surprise côté OAT avec une détente de -2,7Pt vers 3,438%, tandis que le Bund stagne vers 2,668% : le 'spread OAT/Bund' se contracte ainsi vers 77Pts (tout rond).

L'OAT n'est pas la seule à connaitre une embellie puisque le BTP italien efface -3Pts vers 3,407%... tandis que les 'bonos' espagnols ne varient que de -0,8Pts de base.

Stagnation complète sur les 'Gilts' britanniques qui échappent pour une fois à la lourdeur des T-Bonds US.



Outre Atlantique, outre l'absence de données chiffrées, les derniers développements politiques semblent indifférer les marchés de taux US : le '10 ans' se retend de +2Pts vers 4,113%, le '30 ans' prend 0,8Pt vers 4,0780%.



Pourtant, le 'shutdown' semble toucher à sa fin outre-Atlantique, après plus de 40 jours (41 désormais) de paralysie budgétaire: Trump a déclaré que 'nous touchons à la fin du blocage par les démocrates'.



En effet, un tout petit groupe de huit sénateurs démocrates aurait accepté d'unir leurs voix à celles des républicains sur un texte censé permettre de mettre fin au blocage de l'Etat fédéral.



Les Républicains n'ont en effet besoin que du vote de sept sénateurs de l'opposition afin de faire valider leur loi d'affectation budgétaire, qui bloquait jusqu'ici les demandes des démocrates visant à rétablir des crédits en faveur de la couverture santé à destination des plus démunis.



D'après les calculs des analystes, le coût d'un 'shutdown' en termes de croissance se situe autour de 0,2 point de pourcentage en trimestre sur trimestre annualisé par semaine.



Celui en cours pourrait donc déjà pénaliser la croissance du 4e trimestre de plus d'un point (6 fois -0,2% = -1,2Pt).



Les investisseurs commencent par ailleurs à déplorer l'absence de publications d'indicateurs économiques, là encore due à la fermeture des administrations fédérales, qui les empêche de se rassurer sur la vigueur de la croissance aux Etats-Unis.



Sans mouvement notable sur les T-Bonds, l'or gagne 2%, à 4.090 USD l'once, le Bitcoin revient à seulement +0,5% vers 105.180$.

