La publication des dernières données liées à l'inflation américaine ont renforcé le pari d'une baisse de taux lors du prochain comité de politique monétaire de la réserve fédérale, planifié le 17 septembre. La question qui brûle les lèvres est de savoir si la détente sera de 25 ou de 50 points de base. Attention toutefois au retour de bâton.

Vous le savez, le marché boursier adore les baisses de taux. On peut même dire qu’il est biberonné aux baisses de taux depuis des décennies. L’ajout de liquidités se traduit dans un premier temps par une inflation des actifs financiers puis, plus tard, par une inflation tout court. Or, les derniers chiffres sur la hausse des prix publiée aux États-Unis ont rassuré la communauté financière : le CPI est ressorti inférieur aux attentes à 2.7% contre 2.8% estimés propulsant les indices actions à la hausse. C’est pourtant l’arbre qui cache le forêt.

Une lecture plus fine permet de mettre en lumière quelques notes dissonantes. Tandis que les taux courts (2 ans) ont baissé à l’annonce du CPI, les taux longs se sont tendus. Pourquoi ? La version expurgée des éléments volatils a progressé plus que prévu à +3.1% contre une prévision de +3.0% et une donnée précédente à +2.9%. Autrement dit, les prix continuent de progresser et sont assez loin de l’objectif affiché des 2%. Pire, les hausses de prix n’intègrent pas encore la totalité des droits de douane. Ainsi, comme le soulignait mon collègue Antoine dans un précédent article, le consommateur américain n’a pas encore prix la pleine mesure des hausses de prix. L’explication est assez simple. Le taux moyen des droits de douane est actuellement de 15.5% tandis que le taux des recettes douanières effective n’atteint que 8.90%. Dit autrement, à peine 60% des droits de douane ont été appliqués et les 40% restants devraient être répercutés en bonne partie chez le consommateur qu’absorbés par les intermédiaires. Si ce scénario se concrétise au cours des prochains mois, il sera bien plus difficile pour la Fed de justifier d’autres baisses de taux, passé septembre. Rappelons enfin une nouvelle fois que l’action de la réserve fédérale n’a un impact que sur les taux courts alors que les États-Unis ont besoin de voir les taux longs baisser pour rouler sa dette. Or il y a près d’un an, en septembre 2024, la baisse des fed funds de 50 points de base s’était traduite par une hausse des taux longs, les bonds vigilantes ayant à l'époque une appréciation de la situation économique somme toute différente de celle de l’institution. A juste titre.