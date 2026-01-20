Taux : krach obligataire à Tokyo, nos OAT en vedette

Mauvaise séance sur les marchés obligataires US (après un pont de 3 jours) et européens : des seuils de résistance sont franchis sur les T-Bonds, faisant planer la menace d'un nouvel épisode de tension sur les taux, sur fond de perte de contrôle des grandes banques centrales.



Au Japon, où la BoJ assume cette perte de contrôle depuis des mois, c'est un véritable mini-krach sur le "10 ans" japonais : +16,4 points à 2,348%. La tension est encore plus marquée sur le "20 ans" (+23 points à 3,473%), le "30 ans" (+31 points à 3,911%) et le "40 ans" (+30 points à 4,226%).



Un tel écart sur les taux longs japonais correspond habituellement à un trimestre complet de variation. C'est un bouleversement majeur : les taux longs nippons n'avaient jamais dépassé ceux de la zone euro depuis la création de l'euro (3,9100% pour le "30 ans" allemand) ni égalé ceux des Etats-Unis depuis 36 ans.



Une dérive similaire semble s'amorcer sur les T-Bonds, qui ne bénéficient d'aucun effet "risk-off", malgré la correction boursière liée aux nouvelles menaces protectionnistes de Donald Trump à l'encontre de l'Europe.

Le "10 ans" US grimpe au-delà de 4,250%, à 4,2850% (+5 points), le "30 ans" s'envole à 4,92% (+8 points). Seul le "2 ans" reste stable autour de 3,595%.

Les tensions américano-européennes se cristallisent autour du Groenland : Trump a menacé lundi d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français, en réponse au refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son "Conseil de paix", sorte "d'ONU bis" avec un ticket d'entrée de 1 MdUSD, géré à la discrétion du président américain.



"A-t-il vraiment dit ça ? Personne ne veut [d'Emmanuel Macron], car il ne sera très bientôt plus au pouvoir. Ce n'est pas grave", a-t-il déclaré depuis un aéroport en Floride, avant de partir pour le Forum économique mondial de Davos (Suisse).



Samedi, Trump a annoncé de nouveaux droits de douane de 10% à partir du 1er février, sur les produits en provenance de huit pays européens (dont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne). Le taux passerait à 25% au 1er juin si aucun accord n'est trouvé sur le Groenland, territoire qu'il convoite ouvertement.



"Les dirigeants européens ne vont pas résister beaucoup", a-t-il ajouté.



En Europe, les OAT restent stables autour de 3,525%, soutenues par l'absence de censure du budget 2026 (ce qui permettrait à Sébastien Lecornu de se maintenir à Matignon, sauf revirement inattendu chez "LR").

Mais les Bunds se tendent de +2,2 points à 2,8610%, les Bonos espagnols atteignent 3,255%, et les BTP italiens se dégradent à 3,4630% (+3,1 points).

Le spread OAT/Bund se contracte à 66,5/67 points, son plus bas niveau depuis 18 mois (contre plus de 80 points récemment).



Enfin, les Gilts britanniques se dégradent de +5 points à 4,468%, alors que les équilibres budgétaires semblent toujours aussi problématiques.

