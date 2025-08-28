Taux : l'embellie domine, le 'spread' OAT/Bund se contracte de -3,5Pts

Ce jeudi fut une journée plutôt sympathique et sereine sur les marchés obligataires : peu de volatilité, une prédominance des rachats sur les maturités longues, une embellie sur les maturités plus courtes et pas de réaction négative aux 'chiffres du jour'.



La seconde estimation PIB des États-Unis donne lieu à une révision significative à la hausse: l'activité aurait progressé de 3,3% au deuxième trimestre, bien au-delà des attentes (confirmation à +3%).

L'autre chiffre du jour n'a pas eu non plus d'impact négatif : les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -6000 à 229 000 (contre 231 000 attendues).

Elles témoignent de la robustesse du marché du travail, ce qui affaiblit le diagnostic de Jerome Powell vendredi dernier, lequel évoquait des signaux de faiblesse du côté de l'emploi : ce ne sera pas pour cette fin août.



Les Treasuries à dix ans, stables, une bonne partie de la séance, ce détendent de -3Pts vers 4,207%, le '30 ans' de -3,3Pts vers 4.8800%, le '2 ans' se dégrade en revanche de +1,7Pt vers 3.6400%.



Côté Europe, nos OAT effacent -3,6Pt à 3,477% tandis que les Bunds se maintiennent vers 2,69400% : le 'spread' se contracte donc de -3,54Pts et retombe vers +78Pts de base.

Plus au Sud, les BTP italiens se détendent de -3,5Pts vers 3.567% et le 'spread' avec nos OAT reste inférieur à 10Pts.



Outre-Manche, les 'Gilts' qui culminaient la veille vers 4,74/4,742% efface -4,3Pts ce jeudi vers 4,698%, mais restent en 'territoire de crise' (épisode Liz Truss il y a 2 ans).