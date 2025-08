Taux : l'embellie du vendredi 1er août se prolonge.

Publié le 04/08/2025 à 18:40 Zonebourse.com Partager

La spectaculaire embellie sur les T-Bonds US post 'NFP' (-25Pts sur le '2 ans' qui intégrait en quelques minutes -25Pts sur le taux directeur lors du prochain FOMC de la FED le 18 septembre prochain) s'est poursuivie sur les T Bonds : le '10 ans' se détend vers 4,202% (-3Pts), le '30 ans' efface -2Pts vers 4,787%.



Unique indicateur américain au programme du jour, les chiffres des commandes à l'industrie aux Etats-Unis sont ressortis en baisse de -4,8%, après +8,3% en juin (bond des commandes aéronautiques).



Le reste de la semaine sera rythmé par la publication, demain, de l'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur des services américain, puis par la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi (les 'Guilts' effacent -1Pt à 4,5050%).



Mais la tendance sur les marchés devrait principalement rester dictée par les questions commerciales, même si la plupart des partenaires des Etats-Unis savent désormais à quels droits de douane s'attendre.

La Maison Blanche vient d'ailleurs de faire savoir que les 'tarifs ont désormais peu de chance d'être modifiés, et ne le seront que de façon marginale'.



La Suisse qui vient d'écoper de 39% de droits de douane (parmi les plus punitifs de la planète) va proposer quelques ouvertures pour tenter d'échapper à une quasi éradication de ses exportations (médicaments notamment) vers les US.

Même l'Inde, accusée d'acheter du gaz russe n'écope que de 25%... mais Trump averti que le 'tarif' va encore grimper (sans donner de détail).



Les investisseurs resteront notamment à l'affût de tout progrès dans les négociations entre Washington et Pékin, cette dernière devant toujours faire face à la date limite du 12 août fixée par l'administration Trump en vue de parvenir à un pacte durable.



Pas de chiffres ni communiqué de la BCE ce lundi, donc séance calme en Europe : le Bund efface -5Pts à 2,624% et l'OAT -6Pts à 3,284%, les BTP italiens -6,6Pts à 3,468%.