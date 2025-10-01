Taux : l'enquête ADP et la baisse du pétrole soutiennent les T-Bonds, pas les Bunds

Bonne entame de 4ème trimestre sur les marchés obligataires, sans aller toutefois vers un niveau d'enthousiasme quasiment débridé sur les indices européens avec un record absolu du CAC40 'GR' à 17H35 au-delà de 25.712Pts du 20 août (et la meilleure clôture remontait au 19 août à 25.630Pts) ainsi que de l'Euro-Stox50 avec un joli doublé intraday/clôture à 5.590 et 5.581.



Alors que le trimestre démarrait timidement (CAC40 inchangé, OAT en légère hausse), l'heure du réveil de l'optimisme a sonné à 14H15 avec la publication de l'indice ADP qui fait ressortir une chute de -32.000 créations d'emplois dans le secteur privé en septembre: une dégradation plus forte que prévu du côté du marché du travail US appelle de nouvelles baisses de taux.

Le consensus sur une prochaine baisse fin octobre remonte au zénith et les T-Bonds affichent -2,3Pts sur le '10 ans' à 4,12500% et -2,8Pts 4,705% sur le '30 ans'.

Le '2 ans' se distingue avec une détente de -4,7Pts vers 3,557%, preuve que les attentes de réduction de -25Pts le 28/10 sont ultra-majoritaires, et la forte baisse du pétrole (le WTI est retombé au plus bas depuis mi-août) renforce cette conviction.



En Europe, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est retombé en zone de contraction en septembre avec un écart de presque -2Pts, de 50,7 en août vers 49,8 le mois dernier.



Même tendance en France où l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française s'est replié sous la barre du 50 signalant ainsi une détérioration de la conjoncture du secteur, de 50,4 en août à 48,2 en septembre.



Le taux d'inflation annuelle dans la zone euro devrait s'établir à 2,2% en septembre 2025, en hausse donc par rapport à celui de 2% observé le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Entre la faiblesse des PMI et une inflation plus forte qu'espéré, les Bunds et OAT ne vont nulle part, ou ne se détendent que de -0,1Pts (à 2,7100%) sur le Bund et -0,5Pt à 3,528%) sur nos OAT. Les BTP italiens effacent -1Pt vers 3,552%, les 'Gilts' britanniques se tendent symétriquement de +1Pt vers 4,7100%, à parité avec le '30 ans' US.



Avantage donc aux T-Bonds US ce mercredi, malgré le 'shutdown' qui débute ce mercredi, faute d'accord budgétaire, avec la fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis (750.000 fonctionnaires au chômage technique).