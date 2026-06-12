Taux : l'espoir d'un 'deal' accueilli positivement, sans euphorie

Les bons du Trésor libellés en euro se détendent pour s'aligner sur les T-Bonds jeudi soir, ce n'est pas une détente décisive et n'inverse pas la tendance "lourde" qui persiste depuis le début du conflit dans le Golfe avec le renforcement des pressions inflationnistes.

Publié le 12/06/2026 à 18:07 - Modifié le 12/06/2026 à 18:10 Partager

Wall Street continue de s'accrocher à l'espoir d'un "deal", et comme cela a bien marché pour les indices les 38 fois précédentes, pourquoi pas la 39ème ?

Trump a même confirmé que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a validé l'accord avec les États-Unis... une affirmation rapidement démentie par l'agence FARS, proche des plus hautes autorités religieuses du pays.



Sans livrer de détails sur ce compromis, "POTUS" assure une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz après la signature, et l'impossibilité pour l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.

Téhéran est depuis 8 semaines "d'accord pour rouvrir le détroit à 100%"... à condition de s'en assurer le contrôle, en tirer des revenus (à partager éventuellement avec le sultanat d'Oman.

Des milliers de commentaires sceptiques se répandent sur les réseaux, mais la mécanique des marchés est telle que s'ils feignent de "croire", tout le monde est obligé de "payer".



Depuis le début du conflit le 28 février, l'Iran cadenasse le détroit. En réaction, les États-Unis ont instauré un blocus des ports iraniens. Cela a déclenche des agitations "jamais vues auparavant" du système énergétique mondial.



Aux alentours de 11h20, heure française, l'agence de presse iranienne officielle Irna a affirmé que Téhéran ne renoncerait pas au contrôle du stratégique détroit d'Ormuz, ni à l'exigence de l'arrêt des opérations israéliennes au Liban, ni à celle du déblocage -au moins partiel- des fonds gelés, aux termes du projet d'accord-cadre avec les États-Unis.



Ce vendredi, dans un message publié sur Truth Social, Trump a accusé Téhéran de mentir sur le contenu de l'accord : "les termes que l'Iran a divulgués aux médias mensongers n'ont absolument rien à voir avec les termes convenus par écrit. Leurs déclarations, notamment leur pitoyable et faible affirmation d'avoir conclu un accord, sont totalement dénuées de vérité. Ce sont des gens malhonnêtes. Avec eux, la bonne foi est un concept étranger. C'est incroyable !"



Par ailleurs, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé ce vendredi être "entièrement d'accord" avec Donald Trump pour que l'Iran ne possède jamais la bombe atomique, au lendemain de cette annonce du président américain sur l'imminence de cet accord pour mettre fin à la guerre de plus de 100 jours au Moyen-Orient.



Les cours du pétrole poursuivent leur repli, se situant sous le seuil des 85 dollars pour le "WTI".



Le Brent cède 2,6% à 86,8 USD, ce qui contribue à la détente des taux : en Europe, le marché tentant de s'aligner sur le repli du rendement des T-Bonds US jeudi soir.



Nos OAT effacent 6 points vers 3,635%, les Bunds -5,5 points vers 2,9950%, les BTP italiens -7points vers 3,7300%.



Les T-Bonds US font quasiment du sur place, le "10 ans" affichant +1,5 point à 4,477%, le "30 ans" +2 points à 4,972%, le "2 ans" +0,7 point à 4,0770%.



Enfin, le "10 ans" nippon se détend de -3,2 points à la veille d'une probable hausse de 0,25% des taux directeur à 1%, un scénario déjà "dans les cours".