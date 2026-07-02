Taux : l'euphorie de W-Street inexistante sur les T-Bonds

Wall Street a exulté à la lecture du "NFP", le marché obligataire, s'est beaucoup moins enthousiasmé. Le total des créations d'emplois non agricoles a largement déjoué les attentes avec 50% de créations en moins que prévu : +57 000 le mois dernier (le chiffre le plus faible depuis février) contre 113.000 attendu. Le BLS ( Bureau of Labor Statistics) a également revu à la baisse de -43.000 (à 129 000) le chiffre de mai et de -31.000 le chiffre d'avril (à 148 000).

Le taux de chômage en revanche demeure très bas, plus bas qu'en mai (-0,1% à 4,2%) et ce score traduit du plein emploi à la limite de la surchauffe économique.

Qu'on se rassure, de nombreuses créations d'emploi récentes correspondent à des jobs temporaires liés à la Coupe du Monde de football (+61.000 jobs).

L'euphorie de Wall Street ne se propage pas au compartiment obligataire, bien au contraire.

Les taux ont continué de se dégrader après le NFP et il a fallu une baisse des commandes à l'industrie pour faire plier légèrement -et brièvement- les rendements, et les ramener sur les niveaux de la veille.

Le T-Bond à "10 ans" a d'abord fusé vers 4,50% (+3,5Pts) vers 14H30 puis se repliait vers 16H et il a fallu attendre 17H30 pour voir le rendement fléchir enfin de -1,5Pt vers 4,465%, mais à 18H, le cap des 4,472% est refranchi (soit +7,5Pts en hebdo).



Le "30 ans" qui a lui aussi culminé juste avant le NFP (à 5,02%) finit à 4,975%, soit +1Pt par rapport à la veille et en hausse de +11Pts sur cette semaine écourtée.

Ce sont les commandes à l'industrie aux Etats-Unis qui ont fait pencher la balance dans le sens souhaité par Wall Street : elles ont enregistré une baisse de 1,3% en mai, sous l'effet d'un repli de 4,5% des commandes de biens durables.



Du coup, le consensus sur la probabilité d'au moins un relèvement des taux cette année s'établissait à 76 %, contre environ 84 % la veille (après l'enquête ADP).



La journée a été peu dense en indicateurs dans la zone Euro et nos OAT n'ont pas bénéficié de l'effet soulagement observé sure les T-Bonds US : elles se dégradent de +2,5Pts vers 3,7100%, et cela fait +8Pts en 4 séances.Les Bunds ne sont pas mieux lotis et affichent +4Pts à 2,9640%... la barre des 3% se rapproche rapidement.Les BTP italiens sont carrément malmenés avec +7Pts vers 3,697%.

Les "Gilts" UK s'en tirent mieux en relatif avec +2Pts à 4,785%.

Enfin, un coup d'oeil sur le "10 ans" japonais qui bondit de +7Pts vers 2,77% (+17Pts en 4 séances) et se rapproche à toute vitesse de son record annuel des 2,80% du 19 mai.