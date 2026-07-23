Taux : l'OAT a plus de 4,02 %, pire score depuis 17 ans et demi

Le point d'orgue de cette séance de jeudi, c'était la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) : elle a décidé comme prévu de maintenir son principal taux directeur à 2,25 % (après une hausse de 0,25 % en juin) mais certains membres ont évoqué une prochain hausse du loyer de l'argent. Christine Lagarde souligne elle-même "l'incertitude" due au retour des hostilités au Moyen-Orient, évoque la crainte d'un nouveau choc énergétique (avec une remontée de +40 % du prix du baril de Brent à 101 USD, c'était impossible d'éluder le sujet) qui pourrait contraindre l'institution à réagir dès le mois de septembre face à "une inflation plus élevée que prévu".

Pour résumer, la BCE admet que le choc énergétique pourrait s'intensifier et étendre ses effets sur les prix des biens et les salaires et que l'impact inflationniste total ne ne s'est pas encore pleinement matérialisé".



Les propos de Christine Lagarde ont largement été éclipsés dans les "headlines" par le franchissement en force de la barre des 4,000 % par nos OAT qui se tendent de +4Pts vers 4,0210 % (pire score depuis fin 2008/début 2009), les Bunds rajoutent 2,5Pts à 3,2040 %, les BTP italiens +4Pts à 4,0580 (et 4,0880 % au plus haut).



Outre Manche, la débâcle des "Gilts" reprend avec +7Pts à 5,106 %, le retracement du zénith des 5,180% du 15 mai dernier semble imminent.



La fin de la trêve entre l'Iran et les Etats-Unis a provoqué une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz et le détroit de Bab El Mandeb se retrouve à son tour sous la menace d'un blocage, pour l'instant sélectif et qui ne vise pour l'heure que les navires saoudiens.



Et aucun signe d'apaisement en vue : dans une publication sur son réseau Truth Social ce jeudi, Donald Trump a menacé l'Iran et ses alliés rebelles houthis du Yémen d'une "punition militaire majeure".

Ce message fait suite aux frappes revendiquées par ces rebelles contre deux pétroliers saoudiens en mer Rouge



Il n'est plus question cette fois d'iranien qui "supplient de reprendre les négociations" comme le prétendait Trump à la 1ère occasion.



A la télévision d'Etat, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dénoncé ce jeudi l'attitude irrationnelle et dominatrice des Etats-Unis, après 12 jours consécutifs d'attaques américaines et de représailles iraniennes au Moyen-Orient. Les gardiens de la révolution iraniens ont, de leur côté, annoncé aujourd'hui avoir arrêté trois pétroliers qui essayaient de franchir le détroit d'Ormuz.



Aux Etats Unis, le franchissement de résistances moyen terme se confirme -dans le sillage de la flambée du pétrole- avec +65Pts sur le "10 ans" à 4,7050 %, +2,3Pts sur le "30 ans" à 5,1700 % (pire score depuis octobre/novembre 2023), le "2 ans" flambe de +6Pts à 4,3600 % (au plus haut depuis juillet 2024).



Côté statistiques, si les investisseurs se contentaient de se fier aux chiffres bruts, ils auraient de quoi redouter la surchauffe côté marché du travail : les nouvelles inscriptions au chômage sont ressorties largement sous les attentes.

Le Département du Travail des Etats-Unis indique n'avoir comptabilisé que 187 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires lors de la semaine du 13 juillet, soit une baisse inattendue de -22 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 208 000 à 209 000, le consensus tablait sur 212 000 nouvelles inscriptions mi-juillet).