Taux : l'OAT améliore son 'spread' face au Bund, les T-Bonds US corrigent un peu

Publié le 09/09/2025 à 19:03

Les marché obligataires européens font preuve de sérénité depuis lundi face à l'épisode politique un peu particulier que connait la France : nos OAT ne sont pas malmenées, loin de là.

La France n'est d'ailleurs pas le seul pays à traverser une période d'incertitude politique : le Japon également avec la démission du 1er Ministre S.Ishiba, après moins de 1 an d'exercice du pouvoir.

Le Japon est dans une situation difficile, entre 'mise à l'amende' par les Etats Unis, déficit budgétaire massif et inflation galopante (+3,3%) et 'crise du riz'.



Nos OAT n'ont pas bronché hier (nette détente des taux) et pas davantage ce mardi alors que François Bayrou a remis sa démission au président de la République en début d'après-midi.

Les noms d'éventuels successeurs circulent, des noms de fidèles du Président ou de personnalités issues du PS ayant un positionnement compatible avec la 'ligne de l'Elysée'. Par conséquent, le nom du prochain Premier ministre (le 5e en trois ans) ne devrait pas émouvoir outre mesure les investisseurs...



Dans l'attente de nouveaux développements, nos émissions du Trésor surprennent en améliorant leurs positions par rapport au Bund, qui se dégrade de +2,2 pts à 2,660% (+1,2Pt sur les BTP italiens à 3,507%), tandis que nos OAT se détendent de -0,6Pt à 3,467 soit un spread revenu à 80 contre 82,5 pts.

Cet écart - en lui-même - n'a rien d'alarmant mais il sera au coeur de l'attention des intervenants au cours des prochains jours.



Tout le monde n'est pas rassuré et les équipes d'Ostrum AM préviennent : 'En cas de scénario extrême et de démission du président Emmanuel Macron, le spread français dépasserait largement les 100 points de base, justifiant alors une intervention de la BCE pour limiter les effets de contagion sur les taux des pays périphériques, dans le cadre de l'instrument de protection de la transmission de la politique monétaire'.

Après la forte détente des 3 derniers jours, les T-Bonds subissent quelques prises de bénéfices et les rendements se retendent de +3,5Pts sur le '10 ans' USD vers 4,08% (le '30 ans' rajoute +2,5Pts).



Seul chiffre au menu ce lundi outre-Atlantique, la révision des créations d'emploi et l'estimation définitive sur 12 mois, d'avril 2024 à fin mars 2025 : la minoration qui avait été calculée en cumulant les chiffres révisés d'un mois sur l'autre donnait -400.000, ce pourrait être en fait -1 million, et le nombre d'emplois réellement créés pour ne pas dépasser 598.000.

Enfin, journée sans relief sur les 'Gilts' UK qui stagnent autour de 4,61500% (+1Pt de base).