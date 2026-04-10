Taux : l'obligataire beaucoup plus réservé que Wall Street en hebdo

Publié le 10/04/2026 à 18:20 Partager

Les sourires des précédentes 48H se sont un peu figés ce vendredi sur les marchés obligataires (légère tension aux USA, plus franche en zone euro), qui finissent la semaine sur une timide embellie pour les T-Bonds, une dégradation limité sur les Bunds.

Les opérateurs sur les marchés de taux sont loin de partager l'euphorie quasiment béate des gérants actions qui ont fait flamber les indices boursiers : ils affichent des scores fleuve en "hebdo" (gains de 3 à 4% en Europe et aux USA, +10% en Corée du Sud).



Les T-Bonds US se dégradent de +2,2 points sur le "10 ans" à 4,311% (-3,3 points hebdo), le "30 ans" de +1 point vers 4,91% (une semaine pour rien, il reste inchangé par rapport au 3 avril), le "2 ans rajoute +1,7 point à 3,7800%.



L'inflation est ressortie légèrement inférieure aux attente aux Etats Unis en mars mais en nette accélération par rapport à février : l'indice global des prix à la consommation (CPI) est ressorti à 3,3% sur un an, au lieu de 2,4% à fin février. En séquentiel, il est à +0,9%, un peu moins que les attentes qui étaient à +1%.

Mais les optimistes notent que le CPI "Core" (hors énergie et produits alimentaires) a augmenté de seulement +0,1%, portant la progression en rythme annuel à 2,6% en mars, contre 2,5% en février, mais à comparer à 2,7% attendu par le consensus.



Ces chiffres montrent que la guerre contre l'Iran et la flambée des prix du brut qui s'en est suivie n'ont pour l'instant qu'un impact limité sur les tensions inflationnistes... que les marchés espèrent "provisoires" (alors que la plupart des experts tablent sur un pétrole ancré autour ou au-dessus de 90 dollars pour plusieurs mois, avec des effets inflationnistes en cascade sur tous les sous-produits du pétrole et du gaz).



Parallèlement, le moral des consommateurs s'est nettement dégradé en mars : l'indice de l'Université du Michigan a plongé de 5,7 points et s'inscrit à un plus bas historique de 47,6 points, là où les analystes tablaient sur une baisse de 53,3 à 51,6 points.

Les dernières "minutes" de la FED ont confirmé son attitude prudente en matière d'inflation, mais aussi sa vigilance face aux incertitudes conjoncturelles, ce qui rend son mandat délicat à arbitrer.



En Europe, les signes de ralentissement s'enchainent et le feu d'artifice de mercredi fait long feu : après une brusque détente de -10 à -15 points sur des éléments -qui s'avèrent très fragiles- plaidant pour une réouverture du détroit d'Ormuz, l'enthousiasme est retombé.



Nos OAT se retendent de +5,7 points vers 3,707% (+2,5 points hebdo), les Bunds de +5,8 points vers 3,0690% (+7 points en hebdo), les BTP italiens de +5,7 points vers 3,847%.



Outre-manche, les "Gilts" ont réussi à préserver la stabilité à 4,8360% et à se détendre de -6,5 points en hebdo.