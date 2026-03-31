Taux : l'obligataire ne renonce pas à l'espoir d'une désescalade

Trump multiplie les déclarations rageuses à l'encontre de ses alliés européens, insultantes à l'égard de l'Arabie saoudite, irritantes à l'égard des pétromonarchies du Golfe, appelées à se défendre elles-mêmes.

Publié le 31/03/2026 à 19:01 Partager

Certains de ses propos peu diplomatiques risquent de se payer très cher... mais il faut peut-être mettre ces dérapages sur le compte de la frustration, de la perte de repères, de la peur de s'embourber dans un conflit qui n'a permis aucune avancée concrète sur le plan politique : le régime des mollahs est toujours en place, et il contrôle de surcroît le détroit d'Ormuz.

Ce matin encore, un porte-conteneurs libérien et un pétrolier koweïtien chargé de 2 millions de barils ont été ciblés par des frappes alors qu'ils circulaient à proximité du Golfe (et pendant ce temps, les bateaux chinois passent sans encombre).



Dans ce contexte d'incertitude extrême, les marchés obligataires ne semblent pas encore avoir tranché entre le risque d'une inflation à 10% sur fond de récession si le conflit dure jusqu'à l'été (alors que les USA et Israël pourraient intensifier leur campagne militaire, tenter une invasion de l'Iran et le scénario rose où Trump pourrait profiter de la fermeture pendant trois jours des bourses pour une action spectaculaire sur le terrain qui sonnerait la fin du conflit côté américain).

La détente des rendements ce mardi prouve que les opérateurs préfèrent croire à une solution diplomatique", analyse Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

Les T-Bonds US à 10 ans effacent -2Pts vers 4,322%, le 30 ans stagne entre 4,90 et 4,91%, le 2 ans reste le mieux orienté avec -3Pts à 3,798%.



Côté macro (toujours relégué au second plan) le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 6,882 millions d'ouvertures de postes en février contre un consensus de 6,890 millions (une baisse d'un peu moins de 5%, un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,240).



La surprise du jour provient de l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board qui est ressorti en hausse de 0,8 point à 91,8 sur le mois qui s'achève, contre 91 en février (chiffre révisé de 91,2 en estimation initiale).

Bien que modeste, il s'agit d'une progression surprise, puisque les économistes anticipaient généralement un recul de cet indice : ceux de Jefferies l'attendaient par exemple en baisse à 87 pour le mois de mars.



Cette amélioration d'un mois sur l'autre repose sur une meilleure évaluation de la situation présente par les consommateurs, une composante en hausse de 4,6 points à 123,3. En revanche, la composante de leurs attentes s'est contractée de 1,7 point à 70,9.



"La confiance générale s'est légèrement améliorée pour le deuxième mois consécutif. Néanmoins, l'indice suit une tendance générale à la baisse depuis 2021", constate Dana M. Peterson, économiste en chef du Conference Board.

En Europe, faute de "market mover", les rendements évoluent en ordre dispersé et dans d'étroites limites, entre les +1Pt des Bunds à 3,017%, la baisse de -3Pts de base des OAT à 3,724% et des BTP italiens à 3,91%, la détente de -1,4Pts des Gilts britanniques à 4,913%.