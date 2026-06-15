Taux : la baisse du pétrole est appréciée, mais sans excès
Il y avait bien quelques chiffres d'activité au programme ce 15 juin mais l'envolée de +10% de SpaceX vers 177$ écrase tout (+30% en 2 séances). Valorisé plus de 2.200Mds$ désormais, SpaceX vise la 6ème place des plus grandes capitalisations planétaires après être rentré directement à la 7ème place vendredi. L'impact psychologique est tel que l'annonce d'une émission obligataire de 20Mds$ par Nvidia passe inaperçue : les levées de fonds en série de dizaines de milliards de $ des géants impliqués dans l'I.A n'inquiètent personne, SpaceX fait changer Wall Street d'échelle, c'est comme si une corne d'abondance garantissait une couverture illimitée pour tout besoin en capitaux des emprunteurs.
Aucune nouvelle "macro" -bonne ou mauvaise- n'a plus le moindre impact sur les marchés de taux et les investisseurs sont euphorisés par l'annonce d'un "accord" irano-américain alors qu'il s'agit juste d'un "accord pour accepter -enfin- de négocier", avec des exigences totalement divergentes depuis 4 mois et difficilement conciliables.
Les toutes dernières concessions américaines étaient un préalable au principe d'un cessez-le feu durable mais il y a tant d'impondérables (Liban, Syrie, Gaza) que les pourparlers peuvent être rompus à tout instant. Le marché ne veut voir que le verre à moitié plein, il s'enthousiasme pour la baisse des prix du pétrole, dont le cours (où le processus de découverte du cours) a été littéralement "supprimé" par 38 annonces positives de Donald Trump sur Ormuz qui n'ont jamais été suivies d'effet.
La probabilité d'une hausse de taux par la FED d'ici la rentrée recule mais l'impact est loin d'être spectaculaire avec -3Pts sur le "10 ans" et seulement -0,8Pt sur le "30 ans" à 4,965%.
Côté chiffres, la production industrielle progresse de 0,1 % en mai, contre une hausse de 0,3 % attendue, après une révision de +0,7% à +0,9 % pour le mois précédent, le Taux d'Utilisation des Capacités progresse de +0,1% à 76,2%. L'indice manufacturier Empire State de la Réserve fédérale de New York a reculé de -14, à 5,7 en juin, contre 19,6 en mai, alors qu'un repli plus modeste vers 13,5 était anticipé. Côté immobilier, l'indice mensuel du marché du logement NAHB ( National Association of Home Builders a reculé de -2Pts en séquentiel pour s'établir à 35 en juin (la hausse des taux hypothécaire freine l'activité) : c'est inférieur aux attentes du consensus du marché mais cela reste supérieur son niveau de l'année précédente, qui s'élevait à 32.
En Europe, le repli du pétrole n'avait pas été intégralement pris en compte vendredi (les annonces de Trump tombant vers 19H) et un effet rattrapage se matérialise aujourd'hui : le Bund efface -3,5Pts à 2,963%, nos OAT -5 à 3,70%, les BTP italiens -5,5Pts à 3,682%. Déception pour les "Gilts" britanniques qui ne recèdent que -1Pt symbolique à 4,8260%.
Il faudra attendre demain pour connaître la réaction des marchés de taux nippons à une hausse de 25Pts du taux directeur à 1,00%. Un geste déjà dans les cours au vu de la légère détente du "10 ans" à 2,59% et du "30 ans" à 3,768%.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.