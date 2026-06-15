Taux : la baisse du pétrole est appréciée, mais sans excès

Il y avait bien quelques chiffres d'activité au programme ce 15 juin mais l'envolée de +10% de SpaceX vers 177$ écrase tout (+30% en 2 séances). Valorisé plus de 2.200Mds$ désormais, SpaceX vise la 6ème place des plus grandes capitalisations planétaires après être rentré directement à la 7ème place vendredi. L'impact psychologique est tel que l'annonce d'une émission obligataire de 20Mds$ par Nvidia passe inaperçue : les levées de fonds en série de dizaines de milliards de $ des géants impliqués dans l'I.A n'inquiètent personne, SpaceX fait changer Wall Street d'échelle, c'est comme si une corne d'abondance garantissait une couverture illimitée pour tout besoin en capitaux des emprunteurs.

Publié le 15/06/2026 à 18:51 Partager

Aucune nouvelle "macro" -bonne ou mauvaise- n'a plus le moindre impact sur les marchés de taux et les investisseurs sont euphorisés par l'annonce d'un "accord" irano-américain alors qu'il s'agit juste d'un "accord pour accepter -enfin- de négocier", avec des exigences totalement divergentes depuis 4 mois et difficilement conciliables.



Les toutes dernières concessions américaines étaient un préalable au principe d'un cessez-le feu durable mais il y a tant d'impondérables (Liban, Syrie, Gaza) que les pourparlers peuvent être rompus à tout instant.

Le marché ne veut voir que le verre à moitié plein, il s'enthousiasme pour la baisse des prix du pétrole, dont le cours (où le processus de découverte du cours) a été littéralement "supprimé" par 38 annonces positives de Donald Trump sur Ormuz qui n'ont jamais été suivies d'effet.



La probabilité d'une hausse de taux par la FED d'ici la rentrée recule mais l'impact est loin d'être spectaculaire avec -3Pts sur le "10 ans" et seulement -0,8Pt sur le "30 ans" à 4,965%.



Côté chiffres, la production industrielle progresse de 0,1 % en mai, contre une hausse de 0,3 % attendue, après une révision de +0,7% à +0,9 % pour le mois précédent, le Taux d'Utilisation des Capacités progresse de +0,1% à 76,2%.

L'indice manufacturier Empire State de la Réserve fédérale de New York a reculé de -14, à 5,7 en juin, contre 19,6 en mai, alors qu'un repli plus modeste vers 13,5 était anticipé.

Côté immobilier, l'indice mensuel du marché du logement NAHB ( National Association of Home Builders a reculé de -2Pts en séquentiel pour s'établir à 35 en juin (la hausse des taux hypothécaire freine l'activité) : c'est inférieur aux attentes du consensus du marché mais cela reste supérieur son niveau de l'année précédente, qui s'élevait à 32.



En Europe, le repli du pétrole n'avait pas été intégralement pris en compte vendredi (les annonces de Trump tombant vers 19H) et un effet rattrapage se matérialise aujourd'hui : le Bund efface -3,5Pts à 2,963%, nos OAT -5 à 3,70%, les BTP italiens -5,5Pts à 3,682%.

Déception pour les "Gilts" britanniques qui ne recèdent que -1Pt symbolique à 4,8260%.



Il faudra attendre demain pour connaître la réaction des marchés de taux nippons à une hausse de 25Pts du taux directeur à 1,00%.

Un geste déjà dans les cours au vu de la légère détente du "10 ans" à 2,59% et du "30 ans" à 3,768%.