Taux : la dégradation de 'S&P' vendredi s'avère un 'non-événement' absolu

L'épisode de volatilité qui s'est récemment matérialisé sur les marchés financiers, et qui s'est accompagné d'une envolée de l'or (de retour au zénith ce lundi) retombe comme le démontre le reflux du 'VIX' de -11% vers 18,50.

Mais un retour du risk-on à Wall Street -qui se traduira peut-être ce soir par un record du 'S&P' et du Nasdaq- ne pénalise pas les bons du Trésor (actifs défensifs) comme le démontre outre-Atlantique, la détente des T-Bonds : ils effacent -1,5Pt... cela semble modeste mais le '10 ans' repasse sous le seuil symbolique des 4,000% (à 3,9940%), le '30 ans' s'améliore de -2,2Pts à 4,5810%.



Cette journée était exempte de statistiques en Europe, et aux Etats Unis, c'est le 'shutdown' qui prive les marchés de chiffres 'officiels' (publiés par les agences fédérales), tous les regards étaient donc braqués vers nos OAT, après l'annonce surprise -avec 6 semaines d'avance- de la dégradation de la note de la dette française (ça c'est moins surprenant) par l'agence Standard & Poors.



L'agence estime que les dernières turbulences politiques en France sont bel et bien de nature à pénaliser l'activité économique dans le pays : 'S&P' ne valide pas l'hypothèse d'une réduction du déficit à 4,7% en 2026 et anticipe une stagnation à 5,3%

.

Mais pas de quoi émouvoir les détenteurs de dette française puisque nos OAT se portent comme un charme avec une quasi-stagnation à 3,361% (stabilité parfaite) et ce qui compte par dessus tout, c'est que le Bund affiche également un score inchangé de 2,578% (le 'spread' reste donc inchangé), les BTP italiens se détendent de -0,6Pt à 3,374%.



Outre-Manche, les 'Gilts' se mettent pour une fois en évidence et pour une raison positive avec une détente de -2,5Pts vers 4,506%.



La semaine qui s'annonce sera chargée ne 'market overs' : les investisseurs vont être attentifs à l'évolution des questions commerciales, avec l'espoir que les récentes tensions observées entre Washington et Pékin s'apaisent en vue de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping prévue d'ici à la fin du mois.



Au-delà du commerce, les investisseurs attendent aussi d'en savoir plus sur la santé de l'économie, même si le calendrier des indicateurs aux États-Unis s'annonce encore une fois très allégé du fait du 'shutdown' qui frappe actuellement les administrations américaines.



Le Département du Travail publiera malgré tout ce vendredi son rapport sur les prix à la consommation (CPI) pour le mois de septembre, celui-ci étant indispensable pour déterminer l'ajustement du coût de la vie nécessaire au calcul des prestations versées par la Sécurité sociale.



Dans l'ensemble, les économistes attendent une inflation 'de base' (core) peu changée à 3,1% sur un an, un chiffre qui permettrait de conforter les anticipations de deux nouvelles baisses de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année.



Les indices PMI mesurant l'activité dans le secteur privé européen seront également suivis de près vendredi, même si ceux-ci devraient montrer que la reprise économique demeure poussive sur le Vieux Continent, avec encore d'importantes divergences entre les services et l'industrie.