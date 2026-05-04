Taux : la dégradation s'intensifie, des seuils décisifs sont testés

Le "grand paradoxe" reprend de plus belle sur les marchés US : les indices boursiers progressent et battent de nouveaux records (le 11ème en 14 séances pour le Nasdaq) tandis que les taux longs sont également en territoire record, non pas annuel, mais depuis 15 ans !

Publié le 04/05/2026 à 18:08 Partager

Le rendement du "10 ans" US bondit de 6,5 points vers 4,443%, le "30 ans" refranchit les 5%, et avec détermination puisque l'écart est de +5,4 points vers 5,02%.



Une formation en "triangle" moyen-terme est en train d'être validée sur le "30 ans" US et le "10 ans" allemand.



Mention particulière pour le "2 ans" US qui rajoute 5 points vers 3,94% et qui en séance, a vu son rendement exploser vers 4,25%, durant quelques secondes vers 8 heures ce matin : erreur de passage d'ordre, débouclement automatisé (à 8H00), ce "bug" n'est pas élucidé.



Côté chiffres, les commandes à l'industrie ont progressé en mars de 1,5 % aux États-Unis, contre 0,5% attendu, après une hausse de 0,3% (révisée de 0%) en février : l'essentiel réside dans les ordres émanant du Pentagone, ce n'est pas forcément le signe d'une résilience "autonome" de l'économie US.



Sur le front des "stats" en Europe, le PMI manufacturier global augmente de façon un peu inattendue de +0,6 point vers 51,6 en avril.



Le PMI français surprend agréablement avec une progression vers 52,8 (contre 52,3), trajectoire inverse en Allemagne avec un recul de 52,2 vers 51,4.



Le rendement des émissions en Euro se tend du fait des spéculation sur une inflexion de la politique monétaire de la BCE, qui réfléchirait à la pertinence d'une hausse des taux dès le mois de juin, alors que l'inflation sera probablement installée sur une pente se situant au-delà des 4%.



Le "Bund" se dégrade de +5,8 points vers 3,088%, pire score depuis mai 2011, nos OAT grimpent de +6,8 points vers 3,757%, les BTP italiens rajoutent 7 points vers 3,936%.



Ce sont les "Gilts" UK qui s'en tire -pour une fois- le mieux avec une légère détente (un exploit vu la tendance du jour) de -0,8 point vers 4,953%.



Enfin, le "10 ans" nippon se détend de -0,6 point vers 2,496%, le "40 ans" bute sur les 4% et efface 1 point symbolique vers 3,956%.