Taux : la dégradation se poursuit

Publié le 23/04/2026 à 15:08 Partager

Les indices boursiers américains sont au firmament, mais les taux continuent de se dégrader, dans un contexte de dé-corrélation historique (scénario en "K") qui trouve peu d'équivalent depuis 25 ans, notamment sur fond de révision à la hausse des anticipations inflationnistes.



Le rendement du "10 ans" US repasse la barre des 4,3% (+1 point à 4,304%), le "30 ans" affiche +0,02 point à 4,903% alors que les chiffres US du jour ressortent plutôt contrastés.



L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de mars est ressorti à -0,20 point, contre +0,03 (révisé de -0,11) le mois précédent.



les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont augmenté de 214 000 unités, une donnée proche des estimations qui étaient de 211 000, après 208 000 sept jours plus tôt, chiffre révisé à la hausse de 207 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines s'élève à 210 750, en augmentation de 750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente (laquelle a été relevée de 250, de 209 750 à 210 000).



Le taux de chômage indemnisé provisoire s'est établi à 1,2% pour la semaine se terminant le 11 avril, inchangé par rapport au taux non révisé de la semaine précédente.

Le nombre provisoire de chômeurs indemnisés pour la semaine se terminant le 11 avril s'est élevé à 1 821 000, soit une hausse de 12 000 unités par rapport au niveau révisé de la semaine précédente. Ce dernier a été révisé à la baisse de 9 000 unités, passant de 1 818 000 à 1 809 000.



En Europe, le rendement du Bund se tend de +2 points vers 3,011%, nos OAT affichent +2 points à 3,664%, les BTP italiens +2,5% à 3,808%, et outre-Manche , les "Gilts se rapprochent un peu plus de 5% avec +3 points à 4,944%.