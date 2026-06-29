Taux : la dégradation se poursuit sur les T-Bonds et le "10 ans" nippon

L'apaisement apparent des tensions dans le Golfe, devenue systématique le lundi avant la réouverture des marchés US (c'est à chaque fois le même scénario : incidents , tirs de drones, accrochages et bombardement le jeudi et le vendredi, annonce d'une reprise des pourparlers de paix le lundi) est pris au pied de la lettre par Wall Street (Nasdaq +1,5%) et accueilli avec beaucoup plus de scepticisme par les détenteurs de T-Bonds et autres bons du Trésor (Euro ou Yen).

Publié le 29/06/2026 à 18:39 Partager

Le "10 ans" US se tend de 1 point vers 4,379%, le "2 ans" rajoute 3 points à 4,118%, le seul bémol vient du "30 ans" qui efface -0,7 point à 4,858%.



Pas de détente observable alors que selon Goldman Sachs, l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, ainsi que la reprise du trafic énergétique dans le détroit d'Ormuz, réduisent fortement les risques macroéconomiques liés au pétrole (inflation, hausse de taux par la Fed mi-septembre) et permettent aux investisseurs de se recentrer sur la politique monétaire des banques centrales et sur les rendements futurs des investissements massifs dans l'intelligence artificielle.



En ce qui concerne l'Europe, les analystes de chez Nomura ont retranché une hausse de taux de 25 points de base de leur scénario et n'anticipent plus que deux relèvements du taux de dépôt par la BCE, en septembre et décembre 2026, contre trois auparavant.

Cette révision s'explique par l'apaisement des tensions au Moyen-Orient qui remet par ailleurs au premier plan les perspectives de croissance du secteur technologique, en particulier celles liées à l'intelligence artificielle.



Nos OAT se calent sur les T-Bonds avec +1 point à 3,641%, les Bunds rajoutent 1,1 point à 2,8600%, les BTP italiens font du sur-place à 3,596%.



Les investisseurs ne s'en alarment pas et sont surtout "focus" sur les habillages de bilans semestriels (portefeuilles "actions", ETF).



C'est une semaine riche en rendez-vous économiques, qui sera écourtée par la fermeture des marchés américains vendredi à l'occasion de la fête nationale (le "4 juillet" tombant samedi, le 3 devient férié) : le chiffre phare -le rapport mensuel sur l'emploi américain- sera du coup publié jeudi, à la veille d'un "pont" de 3 jours.

Le "chiffre du jour", l'indice manufacturier de la Fed de Dallas, a légèrement déçu les attentes. Il est ressorti à 0 en juin, contre 0,4 le mois précédent, alors que le consensus tablait sur une progression à 2 points.



Au Japon, la semaine a plutôt mal commencé avec une tension de +2,3 points à, 2,636%, le Yen reste malgré tout très faible, à tout près de 162, au-delà de la cote d'alerte de la BoJ.