Taux : la détente s'affirme à la veille du NFP, malgré un bond de +30,2% du déficit US

Publié le 04/09/2025 à 19:40 Partager

L'embellie sur l'obligataire qui s'est dessinée sur le tard mercredi soir a pris de l'ampleur ce jeudi et la déferlante de statistiques US du jour a plutôt contribué à renforcer l'optimisme des acheteurs, redevenus plus confiants dans un scénario à 3 baisses de taux par la FED d'ici fin 2025.



La séance s'annonçait riche en indicateurs aux Etats Unis et on pu craindre que les détenteurs de T-Bonds aient du mal à digérer le spectaculaire creusement du déficit commercial US.

Il a en effet grimpé à 78,3 milliards de dollars en juillet, par rapport à celui de 59,1 MdsUSD du mois précédent (légèrement révisé d'une estimation initiale de 60,2 MdsUSD), soit +30,2% selon les chiffres du Département du Commerce.



Cette augmentation de 32,5% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'un gonflement de 5,9% des importations de biens et services, à 358,8 MdsUSD, alors que les exportations sont restées quasi-inchangées (+0,3%) à 280,5 MdsUSD.



Par poste, l'accroissement du déficit global est surtout attribuable à un creusement du déficit des biens de 18,2 MdsUSD, à 103,9 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est tassé de 1,1 MdUSD pour s'établir à 25,6 MdsUSD.



Si ce scénario se reproduisait, cela mettrait à mal l'espoir que les droits de douane entrés en vigueur cet été parviennent à rétablir la balance commerciale et à réduire le déficit abyssal des Etats Unis : au bout du processus, retour de la planche à billet, inflation, hausse des taux.



Mais le déficit de juillet est considéré comme un accident et cela n'a pas remis en cause la détente sur le compartiment obligataire dans l'attente des données sur l'emploi de ce vendredi : le rendement des Treasuries américains à dix ans reflue de -3,4Pts à 4,1770, le '30 ans' se détend de -2Pts à 4,873% (contre 5,000% hier matin).



L'autre donnée très attendue concernait l'emploi (normal à la veille du 'NFP' du mois d'août) : l'enquête d'ADP Research fait état de 54.000 emplois créés dans le secteur privé ont en août, soit un rythme inférieur de moitié à juillet... mais un chiffre pas si éloigné des prévisions: le consensus tablait sur une hausse de 68 000 emplois.

Emploi toujours avec les chiffres hebdos du chômage : les inscriptions hebdomadaires ont augmenté aux Etats-Unis de +8.000 lors de la semaine au 30 août pour s'établir à 237.000.

Le Département du Travail précise que la moyenne mobile sur 4 semaines s'établit à 231.000, soit une hausse de 2500 par rapport au chiffre de 228.500 (non révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,94 million lors de la semaine au 23 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) soit une baisse de 4000 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, la productivité non-agricole aux Etats-Unis a été révisée en forte hausse, de +2,4 à +3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la seconde estimation du Département du Travail.

Ce rebond de la productivité, qui fait suite à un recul de 1,8% observé au trimestre précédent, résulte d'une augmentation de 4,4% de la production alors que le nombre d'heures travaillées ne s'est accru que de 1,1%.

A noter en parallèle une hausse de 4,3% du salaire horaire et les coûts unitaires salariaux non-agricoles se sont accrus de 1% au deuxième trimestre.



En France, faute de chiffres macro, l'actualité reste surtout politique : alors que le sort du gouvernement Bayrou semble scellé à quelques jours du vote de confiance du lundi 8 septembre, les intervenants ont continué à relativiser la perspective d'un basculement politique jugé inéluctable, se rappelant que la chute du gouvernement Barnier en décembre dernier n'avait eu que de faibles répercussions en Bourse.



Après le vif regain de tensions du début de semaine, la confiance revient de façon encore plus marqué qu'aux Etats Unis : le Bund allemand de se détend de -3,5Pts vers 2,717% (après avoir flirté hier avec des plus hauts pluriannuels autour de 2,80%) tandis que nos OAT effacent -5Pts vers 3,49%.



Plus au Sud, les BTP italiens effacent également -5Pts vers 3,592%, les Bonos espagnols de -4,3Pts vers 3,3010%.

Outre-Manche, les gains sont plus timides pour les 'Gilts' avec -3,3Pts vers 4,7140%.