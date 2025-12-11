Taux : la FED détend l'atmosphère aux US, les métaux précieux flambent

Publié le 11/12/2025 à 19:02 Partager

Comment apprécier et interpréter la conférence de presse de Jerome Powell mercredi soir ?

Les taux se détendent mais le Nasdaq perd -0,7% tandis que le S&P500 s'effrite de -0,2%... mais Wall Street, c'est aussi un probable doublé "intraday/clôture" du Dow Jones (+1,35%): le record absolu est acquis, avec un nouveau zénith à 48.700 (400Pts de mieux que le 12 novembre dernier).

On observe très rarement un écart de 2% de performance entre le Dow Jones et le Nasdaq, c'est vraiment le "grand écart".



L'après-FOMC de la FED, c'est aussi une once d'or à 4.275, une once d'argent à 64,1$, soit +10% en une semaine et +120% depuis le 1er janvier.

Il semble que la décrue du rendement des T-Bonds fasse merveille pour les métaux précieux qui n'offrent aucun rendement (par définition).



Le "10 ans" efface -4,5Pts vers 4,126%, le "30 ans" seulement -2,5Pts vers 4,771%, le "2 ans" montre plus de réactivité avec -5,1Pts à 3,514%.

On ne peut pas parler d'une vraie rupture avec la tendance baissière qui perdure sur les T-Bonds depuis 15 jours.

Jerome Powell a rassuré, mais n'a pas entretenu l'espoir de plusieurs baisses de taux début 2026 : une nouvelle baisse est envisageable mais peut-être pas en janvier, les dissensions sont trop évidentes, avec 6 membres ne soutenant pas une 3ème baisse pour 11 en faveur.

Au prochain FOMC ce pourrait être du 10/10 : même si la voix du patron de la FED compte double, cela n'enverrait pas un bon signal aux marchés.



"La Fed va donc poursuivre son cycle de baisses de taux et les chiffres d'inflation et d'emploi publiés la semaine prochaine détermineront l'amplitude et le timing du mouvement", estime ainsi Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



Côté chiffres US, il ne fallait pas s'attendre à de grosses réaction, surtout avec des publications plutôt "secondaires" : les stocks des grossistes américains ressortent en hausse de 0,5% en septembre 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une baisse de 0,1% en août.

Les ventes des grossistes ont diminué de 0,2% en septembre (après un repli de 0,2% aussi en août, cela nous ramène 3 mois en arrière).



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de +45.000 aux Etats-Unis la semaine dernière, selon des chiffres publiés jeudi par le Département du Travail, alors que les économistes attendaient en moyenne 220 000 inscriptions.



Leur moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 216 750, contre 214 750. (révisé) la semaine précédente et le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est en revanche replié à 1,838 millions (sous 2 millions, on peut parler de plein emploi).



Ce fut très calme en Europe ce jeudi : pas de FOMC, pas de "stats" majeures, ni mineures : les OAT et les Bunds effacent -1,3Pt à -1,5Pt de base et ressortent peu changés, à 2,843% et 3,559% respectivement.

Les BTP italiens affichent la meilleure performance avec -2,3Pts à 3,533%, les Bonos espgnols effacent -2Pts à 3,299%.



Outre-Manche, les "Gilts" se distinguent avec un bon -3Pts à 4,4770%.