Taux : la flambée du pétrole remet du stress tous azimuts

Les marchés obligataires continuent de consolider alors que les bombardement les plus violents depuis début avril se sont déroulés ces dernières heures, avec les Etats Unis frappant des dizaines de cibles militaire et infrastructures civiles en Iran et Téhéran a riposté en lançant des missiles sur les bases US à Bahrein, en Jordanie et au Qatar.

Dans ce contexte, les prix du brut repartent ainsi à la hausse : le "WTI" atteint les 75 USD et le "Brent" les 80 USD à Londres.



A propos du Qatar, le pays décrète 4 jours de deuil national pour le décès du père de l'actuel dirigeant du pays (le Cheikhs Al Tani) qui est décédé à 74 ans... peut-être que Téhéran observera une rêve avec Doha.



Le brusque sursaut des prix du baril (+5% par rapport à vendredi) relance les spéculations sur le risque inflationnistes, les prix à la pompe ont progressé de +2% en une semaine aux Etats Unis, cela pourrait s'accélérer cette semaine, avec une mention particulière pour le diesel qui atteint 140 USD le baril, les raffineries US étant au taquet et les raffineries russes subissant des attaques ukrainiennes ne plus en plus fréquentes (même celles situées 2 500 km de Kiev).

Le rendement du "10 ans" US bondit de +5Pts vers 4,618%, le "30 ans" (+2Pts) flirte avec les 5,100%, le "2 ans" fait un bond de +6,3Prs à 4,2710%.

L'Europe peut difficilement ignorer le blocage d'Ormuz, un processus de paix moribond et un baril de "Brent" qui retrouve les 80 USD.



Le Bund se tend de +5Pts à 3,0840%, nos OAT de +4,5Pts à 3,874%, les BTP italiens de +5,3Pts à 3,868% (presque à parité avec nos OAT).



Outre manche, la cote d'alerte est de nouveau atteint avec +11,2Pts à 4,9900%... les "5%" pourraient s'afficher dès ce soir.



Et le tableau ne serait pas complet sans un bond de +3,5Pts du "10 ans" japonais à 2,798%, après un test des 2,800% en séance (pire score depuis les 19/20 mai dernier.



En marge des affrontements qui secouent le Golfe Persique depuis une semaine (plus aucun navire ne traverse Ormuz, sauf ceux autorisés par Téhéran), Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis entendaient devenir les "gardiens" du détroit d'Ormuz.



Lors d'un entretien accordé à Fox News, le président américain a affirmé que Washington assurerait désormais la protection de ce passage essentiel au commerce mondial, tout en estimant que les pays qui en bénéficient devraient contribuer financièrement à cette mission.



"Nous allons être payés pour le protéger", a-t-il déclaré, soulignant que les Etats-Unis avaient jusqu'à présent assuré cette sécurité "gratuitement".



Et cette protection coûterait 20% du prix de la cargaison.



Rappel : l'un principaux points d'achoppement irano-américain portait sur le refus de laisser Téhéran prélever un droit de passage pour les navires traversant le détroit d'Ormuz.



Si les échanges diplomatiques se poursuivent, les déclarations contradictoires autour du détroit d'Ormuz entretiennent l'incertitude.



L'attention des investisseurs se portera désormais sur la publication, mardi, de l'indice des prix à la consommation (CPI) de juin aux Etats-Unis, ainsi que sur la première audition semestrielle de Kevin Warsh devant le Congrès depuis sa prise de fonctions à la tête de la Fed.