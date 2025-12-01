Taux : la séance, la semaine, le mois ont mal commencé au Japon

C'est une journée paradoxale sur les marchés obligataires, avec des statistiques décevantes de part et d'autre de l'Atlantique mais des taux qui se tendent, et même assez fortement, suscitant étonnement et nervosité.



La séance avait en réalité bien mal débuté au Japon où les emprunts japonais ont subi une nouvelle débâcle : le patron de la BoJ, Kuasuo Ueda, évoque une hausse de taux avant Noël, une mesure qui a déjà été repoussée à maintes reprises depuis le printemps dernier.

Il en résulte une poursuite du "krach rampant" sur les bons du Trésor nippons : flambée de +4 à +4,2% du rendement du "10 ans" japonais qui atteint des records à 1,878% (+7,6Pts), le "20 ans" rajoute +6Pts à 2,893%, le "30 ans" +5Pts à 3,3900%.



Ces hausses de taux enrayent la mécanique du "carry-trade" qui a alimenté les marchés en liquidités longtemps gratuites, et encore bon marché jusqu'en mars 2023 (0,25% sur le "10 ans", ça double ensuite d'avril à juillet (0,55%), puis de nouveau d'août à novembre (0,97%). Après une pause autour de 0,85% à l'automne 2024, les choses se gâtent vraiment en 2025 et le "10 ans" prend 100Pts en 11 mois, pour tester 1,88% ce 1er décembre.



Les T-Bonds US ont mal entamé le mois de décembre dès les 1ers échanges sur les "futures", le "10 ans" se tend de +6,5Pts à 4,0960%, le "30 ans" de +7,5Pts à 4,748% (malgré un consensus à 87% sur une 3ème baisse de taux US dans 9 jours).

L'optimisme suscité par les espoirs d'une nouvelle baisse des taux de la Fed en décembre a peut-être été surjoué la semaine passée, des doutes se font jour au sujet des 'progrès' du plan de paix porté par Washington, mais rejeté par les européens, contesté par Kiev et pas commenté par le Kremlin.



La contagion du Japon a vite affecté les Bunds (+6Pts à 2,751%, de nos OAT (+7,1Pts à 3,486%), de +6,3Pts des BTP italiens à 3,4700%, malgré des PMI décevants en Europe (publiés ce lundi matin).



Sur le front des statistiques, la dernière publiée dans l'après-midi, ce fut la chute de -0,5Pt de l'activité dans le secteur manufacturier américain vers 48,2 (nettement en deçà du seuil d'expansion des 50).

L'activité s'est contractée pour le neuvième mois consécutif en novembre, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce lundi.

Le sous-indice des nouvelles commandes a reculé à 47,4, contre 49,4 le mois précédent, tandis que celui mesurant la production s'est nettement amélioré à 51,4 à comparer avec 48,2 en octobre.

La composante de l'emploi a en revanche reculé à 44 contre 46 en octobre, alors que celle des prix acquittés a baissé a progressé à 58,5 après 58 le mois dernier (c'est plutôt positif).

Une attention toute particulière sera portée ce mercredi à l'ISM mesurant l'activité dans les services et qui devrait confirmer la bonne santé de l'économie américaine dans le secteur tertiaire.



En Europe, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro est passé de 50 en octobre à 49,6 en novembre, signalant le retour d'une conjoncture défavorable du secteur, passant sous la barre fatidique des 50.

Le repli de l'indice s'explique principalement par celui des nouvelles commandes, témoignant de nouveaux vents contraires pour la demande. Toutefois, la croissance de la production -quoique faible- s'est maintenue pour un 9ème mois consécutif.





