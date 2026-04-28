Taux : la tension progresse partout, retour sur les niveaux du 13 avril

Publié le 28/04/2026 à 20:19 Partager

Faute d'actualité "macro" ce mardi, c'est le géopolitique qui l'emporte et les yeux sont rivés sur le pétrole qui flambe depuis lundi soir sur le NYMEX : retombé vers 93$ avant le weekend, il repasse en force la barre des 100$ et tutoyait les 102$ vers 14H, de quoi enterrer tout espoir de détente de taux par la FED cette année.

La nervosité est de retour avec un VIX en hausse de 2%, vers 18,4, suite à l'annonce surprise des Emirats arabes unis (UAE) qui ont fait savoir qu'ils se retireraient de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) à compter du 1er mai, sur fond de désaccord avec l'Arabie saoudite sur les quotas de production.

En quittant l'organisation, les EAU retrouvent une liberté de mouvement et ils viseraient une production de 5 Mb/j d'ici à 2027 (2 fois ce que peut produire l'Iran) et pourrait ainsi atteindre ce niveau bien plus tôt que prévu.



L'autre temps fort de la semaine sur le front obligataire se situe du côté de la FED dont le FOMC débutait ce mardi : les marchés prendront connaissance demain des conclusions de ses membres : sauf coup de théâtre, l'institution devrait maintenir ses taux inchangés à 3,50/3,75%.

Il s'agira par ailleurs probablement de la dernière conférence de presse de Jerome Powell en tant que président et il devrait tenir une ligne proche de celle qu'a exposé Kevin Warsh (le successeur de Powell, ndlr) lors de son audition devant le Congrès"(il y a tenu un discours qui a paru "équilibré" face aux différentes issues possibles).



La remontée des rendements se poursuit inexorablement sur les T-Bonds avec un "10 ans" qui dépasse les 4,36% (+2,5Pts), le "30 ans" affiche 60Pts de plus à 4,96% (+2Pts) et le "2 ans" grimpe de +5Pts vers 3,845% (c'est 7Pts de plus que mardi dernier).



En Europe, la morosité dominé avec un Bund (+4,4Pts) qui passe le cap des 3,08% pour la première fois depuis le 13 avril; nos OAT suivant avec +5Pts à 3,73%, les BTP rajoutent +4,5Pts vers 3,89% (après avoir culminé à 3,933% (pire score depuis le 13 avril également).

Enfin, outre-Manche, les "Gilts" s'installent en "zone de crise" avec un "pic" à 5,03% (et 5,02% ce soir, soit +4Pts).