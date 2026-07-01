Taux : la tension se poursuit, malgré ADP faible et net recul du baril

Les marchés de taux ne parviennent pas à retrouver leur optimisme malgré la nette rechute des prix du "brut" ce mercredi. Les investisseurs semblent un peu schizophrènes puisque d'un côté ils se saisissent du moindre prétexte pour du jouer le pétrole à la baisse, et de l'autre, ils traitent les T-Bonds comme l'inflation n'avait pas dit son dernier et devait pousser la FED à durcir sa politique monétaire. Peut-être les investisseurs manifestent ils de la méfiance à la veille de la publication du "NFP" (avancée de 24H, vendredi étant férié aux Etats Unis) ?

Publié le 01/07/2026 à 19:24 - Modifié le 01/07/2026 à 19:39 Partager

L'enquête mensuelle d'ADP avait pourtant de quoi les rassurer : les créations d'emploi dans le secteur privé ont augmenté de 98 000en juin contre 122 000 en mai, un score sensiblement inférieur aux prévisions de +110 000 anticipés.



Près de la moitié de la création d'emplois en juin - 48 000 - est venue du secteur de l'éducation et des services de santé, un acteur régulier de la croissance des emplois : 95% de nouveaux jobs provenaient du secteur des "services".



Les "10 ans" américain se dégrade nettement, de +5Pts vers 4,475%, le "30 ans" rajoute +6Pts vers 4,963%, et le "2 ans" limite la casse avec +2Pts vers 4,16%.

Les émissions en Euro étaient à peine moins maltraitées, avec +4Pts vers 2,95%, nos OAT rajoutent +3Pts à 3,682%, les BTP italiens -après 4 séances de quasi stagnation vers 4,60% de se retournent violemment avec +8Pts vers 3,675%.

Les "Gilts" font pour une fois bonne figure avec une stabilisation vers 4,7600%.



La débâcle continue au Japon pour le "10 ans" qui rajoute encore +3,1Pts à 2,718%, tandis que le Yen a testé un nouveau plancher en séance à 162,80/$.



La décrue de -2% du baril de pétrole "WTI" vers 68,4$ après une semaine de stagnation vers 70$ n''apporte donc aucun soulagement au secteur obligataire, ni en occident, ni en Asie.



Factuellement, les entreprises énergétiques américaines ont encore prélevé 5,5 millions de barils de pétrole brut dans la Réserve stratégique de pétrole (SPR) au cours de la semaine achevée le 26 juin, ramenant le stock total à 325,7 millions de barils.



Il s'agit de son niveau le plus bas depuis mai 1983, selon l'EIA (l'Agence américaine d'information sur l'énergie).Les stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'EIA chutent par ailleurs de 9,3 millions de barils après une baisse de 15,1 millions la semaine précédente... c'est moins que ce qui était redouté.

Mais le constat imparable reste que les stocks US continuent de baisser au point d'atteindre la cote d'alerte, alors que le détroit d'Ormuz n'est rouvert que partiellement depuis 3 semaines est éclipsé par un optimisme inoxydable des spécialistes du marché pétrolier qui saluent la reprise des négociations au Qatar, alors que la délégation iranienne refuse tout contact direct avec celle des Etats Unis, soulignant ses volte-face permanentes et des divergences profondes.



Et dans le même temps, Donald Trump a affirmé mercredi que les États-Unis "s'entendaient très bien avec l'Iran et que les récentes réunions au Qatar s'étaient soldées par un succès"... ce qui est invérifiable.



Mais ce qui compte, c'est que les marchés le croient et que les cours baissent.



Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank estime que malgré la rechute du baril sous ses niveaux du 25 février, " Il est possible que nous voyions des prix encore plus bas. ".



Le Brent a chuté d'environ 45 dollars le baril au deuxième trimestre de cette année, sa plus forte baisse trimestrielle depuis la crise financière mondiale de 2008, idem pour le "WTI".

Et dans l'intervalle, le rendement des T-Bonds s'est tendu de plus de 20Pts par rapport aux 4,26% du 30 mars dernier.