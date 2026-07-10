Et les prix à la consommation demeurent étrangement sage (+1,5%) alors que le coût de la nourriture explose au Japon, ainsi que celui de l'électronique : on peut raisonnablement supposer que le "CPI" officiel ne reflète pas fidèlement la perte de pouvoir d'achat dans le pays.

Les marchés obligataires nippons le savent, ce qui a conduit le "10 ans" à tester les 2,88%... mais ce vendredi est marqué par une brusque détente de -11,5Pts vers 2,763%, tandis que le Yen reprend +0,6% vers 161,40 face au USD : les autorités japonaises envisagent de mobiliser une part encore plus grande des fonds de pension pour soutenir le marché obligataire et la bourse de Tokyo.

Pas de détente en revanche côté T-Bonds avec une poursuite de la dégradation sur l'ensemble de la courbe : +4,5Pts sur le "2 ans" à 4,206%, +2,2Pts sur le "10 ans" à 4,561% (+11Pts hebdo) et +1,5Pt sur le "30 ans" à 5,068%.

L'Europe s'en sort un peu mieux avec des OAT inchangées à 3,829% mais le Bund rajoute +1,2Pt à 3,044%... les BTP italiens se détendent de -0,5Pt à 3,8100%.
Outre-Manche, les "Gilts" véhiculent un petit signe d'apaisement avec -1,7Pt de base à 4,8880%... mais sur la semaine, le bilan reste très négatif avec +11Pts, et même +20Pts la veille lors du test des 4,9820%.