Taux : la tension se poursuit sur les T-Bonds, embellie au Japon

Faute de données "macro" en Europe comme aux Etats Unis, les investisseurs se sont focalisés sur les turpitudes géopolitiques qui secouent le Golfe persique... et aucune tendance claire n'émerge à la veille du weekend : tout peut arriver, le pire (ce que Trump promet s'il se fâche) comme le meilleur (ce que Trump publie ensuite pour apaiser les craintes des marchés : il interprète à lui seul le duo "good cop, bad cop"... et joue parfois aussi le rôle de ses adversaires en se faisant l'interprète de leurs désirs cachés). Heureusement qu'ils n'ont accordé que peu d'attention à l'indice des prix à la production au japon car il y avait de quoi frissonner : le PPI nippon ressort à +7,1% en rythme annuel au mois de juillet, en hausse de 0,8% par rapport au mois de juin (6,3), et c'est le pire score depuis avril 2023.

Et les prix à la consommation demeurent étrangement sage (+1,5%) alors que le coût de la nourriture explose au Japon, ainsi que celui de l'électronique : on peut raisonnablement supposer que le "CPI" officiel ne reflète pas fidèlement la perte de pouvoir d'achat dans le pays.



Les marchés obligataires nippons le savent, ce qui a conduit le "10 ans" à tester les 2,88%... mais ce vendredi est marqué par une brusque détente de -11,5Pts vers 2,763%, tandis que le Yen reprend +0,6% vers 161,40 face au USD : les autorités japonaises envisagent de mobiliser une part encore plus grande des fonds de pension pour soutenir le marché obligataire et la bourse de Tokyo.



Pas de détente en revanche côté T-Bonds avec une poursuite de la dégradation sur l'ensemble de la courbe : +4,5Pts sur le "2 ans" à 4,206%, +2,2Pts sur le "10 ans" à 4,561% (+11Pts hebdo) et +1,5Pt sur le "30 ans" à 5,068%.



L'Europe s'en sort un peu mieux avec des OAT inchangées à 3,829% mais le Bund rajoute +1,2Pt à 3,044%... les BTP italiens se détendent de -0,5Pt à 3,8100%.

Outre-Manche, les "Gilts" véhiculent un petit signe d'apaisement avec -1,7Pt de base à 4,8880%... mais sur la semaine, le bilan reste très négatif avec +11Pts, et même +20Pts la veille lors du test des 4,9820%.