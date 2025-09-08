Taux : la vague de détente perdure, y compris sur nos OAT, très en forme ce lundi

Publié le 08/09/2025 à 18:48 Partager

Le puissant mouvement de détente des taux amorcé jeudi (avec l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé) puis le 'NFP' vendredi (seulement 22.000 emplis crées, juin révisé de +147.000 à -13.000) avec -10Pts en moyenne sur les T-Bonds US s'est prolongé ce lundi (en l'absence de statistiques à l'agenda.



La semaine s'annonce d'ailleurs peu chargée du côté des indicateurs économiques comme des résultats d'entreprise (c'est la fin des publications trimestrielles).

Les investisseurs prendront connaissance dans les jours qui viennent de données sur l'inflation aux Etats-Unis (PPI mercredi, CPI jeudi), mais celles-ci semblent peu susceptibles de faire dérailler les anticipations d'une baisse de taux de 25 points la semaine prochaine par la Fed suite aux chiffres des créations largement inférieurs aux attentes de vendredi dernier.

En attendant, le '10 ans' US efface encore -3Pts à 4,053%, le '30 ans' se détache avec -6,4Pts vers 4,7100%, contre 5,000% en milieu de semaine dernière.



L'agenda en France est surtout politique avec le vote de confiance demandé par le premier ministre français François Bayrou: il ne revêt aucun suspense tant son gouvernement semble avoir désormais peu de chances de survie.



Sauf énorme surprise, le résultat du vote attendu vers 19h est déjà connu : en raison des votes négatifs des partis d'opposition de la gauche (PS, LFI) et de l'extrême droite, il devrait mettre fin aux fonctions du premier ministre.



Si les analystes craignent qu'un effondrement du gouvernement mettent encore un peu plus en péril le processus budgétaire, avec en prime une dégradation de notre dette vendredi soir, les émissions de France Trésor se placent paradoxalement avec une facilité déconcertante.



France Trésor a réussi jeudi à lever sans difficulté 11 milliards d'euros. Quant au 'spread' entre les Bunds allemands à dix ans et les OAT, leurs homologues françaises, il se contracte de 79 vers +76Pts alors que l'OAT efface -4,5Pts vers 3,405%, le Bund -1,5Pt à 2,644%, un niveau jugé plus rassurant.



Plus au Sud, les BTP italiens se détendent de -3,5Pts vers 3,496%, alors que la BCE devrait maintenir ses taux directeurs inchangés à 2% à l'issue de sa réunion de jeudi compte tenu de la récente remontée de l'inflation, de la dissipation des incertitudes liées à la guerre commerciale et des espoirs suscités par les dernières statistiques d'activité.



'Bien qu'il existe toujours une justification économique à un assouplissement supplémentaire modéré, la communication de la BCE est devenue nettement plus restrictive depuis la dernière réunion de politique monétaire: en l'absence de choc majeur, la politique actuelle restera inchangée', expliquent les experts d'Allianz Trade.



Outre-Manche, les 'Gilts' effacent -4Pts vers4 4,611%, bien que le gouvernent Starmer apparaisse de plus en plus fragilisé (démission de ministres, nominations controversées...).

Enfin, après la démission du 1er Ministre japonais Ishiba, le '10 ans' nippon efface -1,5Pts vers 1,5600%... tandis que la bourse de Tokyo égale ses records absolus.