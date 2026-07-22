Taux : le '2 ans' US à ses pires niveaux depuis mi-février 2025

Wall Street, les places boursières européennes, mais également Séoul et Taïwan ont superbement ignoré le franchissement des 94 USD par le "Brent" et le test des 87 USD par le "WTI"... mais pas les marchés obligataires. Le "10 ans" US se tend de +3,1% vers 4,66% et plus inquiétant encore, le "2 ans" bondit de +5Pts vers 3,311%, sa pire marqué depuis le 18 février 2025 (prochaine résistance 4,45%).

Sans surprise, et en l'absence de données "macro" prévues à l'agenda, la situation géopolitique fut également la préoccupation première des gérants de de produits de taux en Europe : le Bund vient de tester 3,19% ce mercredi, il calme un peu le jeu ce soir avec +1,5% vers 3,1800%, nos OAT ont affiché 4,000% ce matin, +1,4Pt à 3,974% en fin d'après-midi et les BTP italiens (+0,4Pt) restent au contact des 4,00% après avoir culminé à 4,038%, pire marque depuis mi-mars (ou juin 2024).

Outre-manche, la lourdeur domine également avec des "Gilts" ancrées au-dessus des 5,00% et qui rajoutent environ +1Pt à 5,045%.



Aucun signe d'accalmie ne se manifeste sur le front géopolitique : les gardiens de la révolution revendiquent des attaques sur les bases aériennes US en Jordanie et l'armée bahreïnie a déclaré avoir repoussé "plusieurs attaques iraniennes".

Un média iranien a par ailleurs fait état d'une frappe américaine sur l'île de Larak, dans le détroit d'Ormuz.



Donald Trump a réitéré mercredi ses menaces contre l'Iran.

Le président américain a déclaré que les Etats-Unis " bombarderont et détruiront un pont ou une centrale électrique" chaque fois que Téhéran s'en prendra à un navire dans le détroit d'Ormuz.



Alors que les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la onzième nuit consécutive, Donald Trump a indiqué que les Etats-Unis n'en avaient "pas fini" avec l'Iran, affirmant qu'une nouvelle opération pourrait viser un complexe nucléaire souterrain secret situé dans la montagne Kolang.

Une attaque américaine, la première du genre, a visé la nuit dernière le réacteur civil de Bushehr sur la côte ouest iranienne.



En réponse, le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya, a averti que toute attaque contre ce site entraînerait des représailles contre les intérêts américains ainsi que ceux de leurs alliés au Proche-Orient.



Par ailleurs, le locataire de la Maison-Blanche a prévenu que les Etats-Unis répondraient militairement si les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, tentaient de perturber ou de bloquer le trafic maritime en mer Rouge... ce qu'ils font déjà en contraignant des pétroliers saoudiens à renoncer à emprunter le détroit de Bab El Mandeb.



Demain, ce sera la journée de réunion de la BCE qui devrait maintenir son taux directeur inchangé, mais Christine Lagarde ne pourra pas ignorer le rebond de +34% du pétrole depuis le 2 juillet, ni sa remontée vers ses niveaux du 10 juin dernier : elle ne surprendra pas les marchés en estimant que des pressions continues à la hausse sur le prix de l'énergie, des denrées agricoles et des composants électroniques pourraient justifier de durcir la politique monétaire à la rentrée.