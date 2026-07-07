Taux : le Bund tutoie les 3,000% le '10 ans' japonais dépasse 2,85%

Ce mardi ne fut pas une bonne journée pour Wall Street, ni pour les marchés de taux. Les investisseurs dans les bons du Trésor ont ancré dans leurs scénarios centraux que la crise au Moyen-Orient est terminée depuis la signature du traite d'Islamabad le 12 juin que le détroit d'Ormuz va rouvrir en grand, que les ultimes détails d'un accord irano-américain vont se régler autour d'une table de négociations d'ici le 15 août, sur fond de baisse du pétrole et de reflux des anticipations inflationnistes.

Dans la réalité, un 4ème pétrolier vient d'être attaqué et touché par l'Iran en 24H seulement, dans le corridor sud du détroit d'Ormuz, celui soutenu par les États-Unis.

Ce pétrolier aurait touché par un drone et subi des dommages structurels, selon l'UKMTO : c'est la première fois que quatre navires sont attaqués en une seule journée depuis le début de la guerre.



Comment Donald Trump, qui vient de menacer ce weekend de "reprendre les hostilités si l'Iran ne fait pas ce qu'il faut", va t'il le prendre ?



Pour les compagnies d'assurance maritime, c'est un nouveau drapeau rouge qui risque de différer les autorisations de naviguer de 1 mois supplémentaire, sinon aux risques et périls de l'armateur... mais aucun ne se hasardera à être impliqué dans une marée noire pouvant coûter des centaines de millions de dollars de dépollution et de restauration de la faune.



Le pétrole reprend +2%, le "Brent" reprend +2,8% vers 74 USD, le WTI +2,1% vers 70,1 USD, et cela plombe les marchés obligataires US avec un T-Bond qui se tend de +3,5Pts vers 4,513%, le "30 ans" de +3,7Pts vers 5,031%, le "2 ans" de +2Pts vers 4,145%.

Mais il ne vous aura pas échappé que les taux se tendaient inexorablement ces 2 dernières semaines, malgré un baril de Brent retombé de 80 vers 70 USD, non seulement aux US mais également en Europe.

Les émissions en euros se sont dégradées encore plus sévèrement que les T-Bonds avec un Bund qui rajoute +6Pts à 2,9970%, tout près des 3%, nos OAT rajoutent également +6Pts vers 3,7930% et les BTP italiens "seulement" +5Pts vers 3,783%.



Mais c'est de nouveau le Japon qui jette un froid avec +2,5Pts à 2,872% sur le "10 ans", lequel revient quasiment à parité avec le Bund allemand, tandis que le "15 ans" japonais flirte avec les 4,25% et se rapproche du "10 ans" US.