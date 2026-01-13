Taux : le 'CPI' US impacte peu, détente confirmée en Europe

Publié le 13/01/2026 à 17:07

Très attendue ce mardi, la publication du "CPI" (inflation à la consommation) s'avère -comme souvent- être un non-événement : les "chiffres" ont été salués positivement l'espace de quelques courtes minutes (-3Pts de base sur les T-Bonds, toutes maturités confondues) mais cette détente s'est rapidement évaporée et les scores se sont vite réalignés sur ceux de la veille.



Le "10 ans" efface 0,7Pt à 4,178%, le "30 ans" se détend de -1,3Pt vers 4,845%... mais c'est largement contrebalancé par +4,7Pts sur le "2 ans" à 3,535% : la balance penche plus que jamais vers un statu quo en janvier ainsi qu'en mars, ce qui ne va pas satisfaire Donald Trump.

Mais il n'a pas seulement affaire à un "entêtement" de Jerome Powell, mais également à celui de Wall Street qui ne semble pas valider le scénario d'une inflexion de la FED suite aux coups de pression de la Maison Blanche.



En ce qui concerne le successeur de "Jay" Powell, les 2 "Kevin" sont à égalité sur les sites de paris en Ligne : 40% pour K.Hassett et 40% pour K.Warsh (les autres prétendants peinent à dépasser les 10%).



Revenons-en aux "chiffres du jour" (il n'y avait pas que le CPI) : selon le "BLS" (Bureau of Labor Statistics), l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé comme prévu à un rythme annualisé de 2,7% en données brutes en décembre (stable par rapport à novembre) tandis que le "CPI Core" ressort à +2,6% (2,6% le mois précédent), contre +2,8% anticipé.



L'indice CPI "de base", qui exclut les secteurs volatils de l'alimentation et de l'énergie affiche +0,2% en "séquentiel" contre +0,3% au mois de décembre, le CPI "brut" affiche +0,3%, conformément aux attentes et au même niveau qu'en novembre.



L'autre chiffre marquant concerne les ventes de logements neufs : elles se sont élevées à 737 000 unités aux Etats-Unis, contre 716 000 attendu, mais en recul de -10,5% par rapport à septembre où elles avaient atteint 800 000.



Pas de chiffres à l'agenda "macro" en Europe ce mardi, la détente des taux se poursuit à petite allure avec -1,5Pt sur les Bunds et nos OAT vers 2,813% et 3,520% respectivement, les BTP italiens sont recherchés et ils effacent -3,3Pts de base vers 3,443%.



Calme plat outre-Manche ou les "Gilts" UK font du sur-place vers 4,4000%.



L'absence de mouvement notable sur les taux ne constitue pas un élément de nature à stopper le rallye de l'Argent qui vient d'inscrire vers 16H un nouveau record absolu au-delà de 89$/Oz : le ratio or/argent retombe à un peu plus de 50 (51,6) contre 100 il y a 2 ans, à 92$, cela ferai 50 exactement.