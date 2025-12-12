Taux : le FOMC de la FED n'enraye pas la hausse des taux

Publié le 12/12/2025 à 19:59 Partager

La lourdeur persiste, la lourdeur se diffuse semaine après semaine, et même la correction de -2% du Nasdaq ce vendredi n'alimente pas de flux "risk-off" en faveur des T-Bonds Us qui continuent de se dégrader.

La journée avait mal commencé avec des bons du Trésor japonais qui donnaient le ton : +2,7Pts sur le "10 ans" qui finit la semaine sur son pire score de l'année et depuis juin 2007 ou juillet 2006, à 1,9700%.



Sur les médias financiers US, les intervenants et opérateurs de marché se déclaraient satisfaits des dernières annonces de la Réserve fédérale, qui s'est abstenue de tenir un discours trop restrictif mercredi soir.



La FED confirmé la solidité actuelle de l'économie américaine, elle revoit à la hausse ses estimations de croissance de +1,9% à +2,4% en 2026... et c'est de là que naissent de fortes divergences au sein de son comité de politique monétaire.



L'après-FOMC démontre -en dépit des records du S&P500, du Dow Jones, du Russell-2000- que Powell n'a pas rassuré tout le monde puisque les T-Bonds US continuent de se dégrader (ils le font depuis le 26 novembre dernier) avec un "10 ans" qui se tend de +5Pts vers 4,1940% (+5,5Pts en hebdo), un "30 ans" qui flambe de 7Pts à 4,86%.

La contagion gagne l'Europe avec +1,4Pt sur le Bund à 2,860%, nos OAT avec +2Pts à 3,579% et les BTP italiens rajoutent +1,6Pts à 3,551%.



Cette tension pourrait perdurer jusque dans le courant de la semaine prochaine, dans l'attente des derniers chiffres très attendus de l'inflation et de l'emploi aux Etats-Unis.

Il s'agira de la dernière semaine de Bourse complète sur les marchés de taux (avec la séance des "4 sorcières" du 19/12 en pont d'orgue) avant Noël et le Nouvel An, ce qui pourrait aussi impliquer un allègement des volumes d'échanges.



Parmi les rares indicateurs du jour figuraient les données définitives des prix à la consommation en France. Les prix à la consommation en France sont ressortis en hausse de 0,9% en novembre 2025 en rythme annuel, soit le même taux que celui observé en octobre, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire pour le mois dernier.

Enfin, la journée s'est plutôt mal passée outre-Manche avec des "Gilts" qui se retendent de +4,5Pts vers 4,5220%, ce qui change tout puisque le "10ans" finit à +4,5Pts en hebdo.