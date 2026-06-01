Taux : le mois de juin commence mal avec la rupture Iran/USA
Les marchés obligataires accusent le coup du rebond de +5% du baril et les T-Bonds se retendent de +9 points sur le "10 ans" à 3,631% et de +8,3 points à 5,015% sur le "30 ans", sans oublier +6,6 points sur le "2 ans" à 4,0800%.
Publié le 01/06/2026 à 18:36
De son côté, Donald Trump a déclaré que "Téhéran souhaitait toujours parvenir à un accord", tout en regrettant le manque de soutien d'une partie du camp démocrate ainsi que de certains républicains qu'il a qualifiés d'"antipatriotes".
L'agence Tasnim fait savoir qu'en plus de l'arrêt des échanges diplomatiques avec les Etats-Unis (concernant Israël), Téhéran envisageait de bloquer "complètement" le détroit d'Ormuz, une menace qui alimente les tensions sur les marchés de l'énergie.
L'étape suivante pourrait consister à bloquer Bab El Mandeb, un détroit qui donne accès à la mer Rouge et au canal de Suez par son allié Houthi du Yémen.
Dans ce contexte, les cours du pétrole reprennent leur ascension : le Brent de la mer du Nord progresse de près de 4,8%, vers 97 dollars, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) gagne plus de 5%, à 94 dollars.
Sur le front macroéconomique, l'indice ISM manufacturier américain du mois de mai est ressorti à 54 points, un niveau supérieur aux attentes du marché et qui marque son plus haut niveau depuis quatre ans.
Le prochain rendez-vous le plus attendu sera l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé publiée mercredi.
Les bons du Trésor en Europe calquent leur trajectoire sur les T-Bonds US avec +8,2 points sur les Bunds à 3,014%, +9,1 points sur nos OAT à 3,632%, +10,4 points sur les BTP italiens à 3,765%, sans oublier +10 points sur les "Gilts" UK à 4,91%.
Enfin, la dégradation de +2,3 points du "10 ans" japonais (à 2,678%) est restée limitée car la flambée du pétrole est survenue 10 heures plus tard.