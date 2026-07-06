La journée n'a pas été souriante non plus du côté des T-Bonds avec un "10 ans" figé autour de 4,48% (+0,5 point de base) tandis que le "30 ans" refranchit le cap des 5% (+2,2 points à 5,003%).

Le recul des T-Bonds s'explique par une croissance plus robuste qu'attendu outre-Atlantique tandis que l'inflation reste conforme aux anticipations.

Le PIB final du premier trimestre 2026 a ainsi été révisé à +2,1% en rythme annualisé, contre +1,6% anticipé, tandis que le PCE sous-jacent, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, est ressorti à +3,4%, conformément aux prévisions.

En Europe, les Bunds alignent une 7ème séance consécutive de dégradation : le processus est lent mais inexorable et le rendement se tend de +1 point supplémentaire vers 2,945%... les 3% sont à portée.

Nos OAT se sont également tendues de +1 point vers 3,735%, le "spread" avec le Bund retombe enfin sous les 80 points, score identique pour les BTP italiens figés ce lundi vers 3,7330%.

Les "Gilts" se sont montrés peu volatiles autour de 4,795% (+0,5 point) mais peinent à valider des signaux de sortie de crise.