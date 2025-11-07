Taux : le signaux de ralentissement aux US impactent peu les T-Bonds US

Publié le 07/11/2025 à 19:19

Le 'risk-off' fait un brutal retour à Wall Street : le Nasdaq perd plus de -1,7% ce qui porte le repli hebdo à un très inhabituel -4,2%), et le 'VIX' -baromètre du stress repasse non seulement la barre psychologique des 20 et fuse de +15% à la hausse vers 22,5 (+40% depuis vendredi dernier à l'ouverture).



Ce contexte favorise le retour sur des actifs plus sécurisants : les T-Bonds à 10 ans effacent -2,2Pts vers 4,0710, le '30 ans' en revanche ne décale que de -0,5Pt vers 4,682%, et se dégrade de +1,5Pt sur la semaine.

C'est un scénario assez inattendu, surtout après la publication de l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan qui chute de -5,3Pts, de de 53,6 vers 50,3 points en novembre (contre 53 points attendu).

Le voici à son plus bas niveau depuis juin 2022, du fait notamment du plongeon de - 17% de la perception de la situation financière personnelle actuelle ('shutdown' de 6 semaines oblige) et à une diminution de 11% des anticipations sur les conditions économiques à venir.

La veille, une enquête de 'Challenger' avait révélé une nette dégradation du marché de l'emploi avec plus de 153.000 licenciement, pire chiffre mensuel depuis 22 ans.



Aucune autre publication ne vient contrebalancer les 2 'stats' négatives de ces dernières 48H : le Département du Travail n'a pas diffusé le 'NFP', reporté sine die pour la 2ème fois, en raison de la fermeture des administrations fédérales.

Le 'shutdown', qui va entrer aujourd'hui dans son 38e jour pourrait coûter plus cher aux Etats Unis que ce que les marchés anticipe prévient Kevin Hassset, directeur du Conseil économique national rattaché à la Maison Blanche, qui dit s'attendre au minimum à la perte d'un demi-point de croissance au 4ème trimestre, et ça empire au fil des jours.



Sur le front des statistiques européennes, le déficit commercial de la France s'est creusé à 6,58 milliards d'euros en septembre, après 5,19 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.

Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 15,3 milliards d'euros pour septembre, en contraction donc par rapport à celui de 16,9 MdEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 17,2 MdEUR).



Le Bund à 10 ans évolue à 2,667% (+0,9Pt) tandis que l'OAT de même échéance est à 3,462% (+1,3Pt), le BTP italien rajoute +1,5Pt à 3,431%.



Enfin, mauvaise journée pour les 'Gilts' outre-Manche avec une dégradation de +3,3Pts vers 4,4660%, soit +4,2Pts sur la semaine écoulée.