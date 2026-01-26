Taux : le spread OAT/Bund s'écrase à +56,5 points

Pas de "stats", la Fed ne communique rien sur sa stratégie à 48h de son communiqué final (ce 28 janvier) car c'est sa période de "silence forcé", mais les taux se détendent ce lundi aux Etats Unis de 3 points sur le "10 ans" vers 4,21% et de 2,6 points pour le "30 ans" vers 4,806%, alors qu'un statu quo sur les taux est attendu à 98% ce mercredi.Les investisseurs opteraient-ils pour le "risk-off" ?

Ce n'est pas le cas à en juger par la hausse de 0,5% du S&P500 qui revient à moins de un demi pourcent de son record absolu, le Nasdaq grimpant de +0,6%.



Plus surprenant encore, le TSX (indice phare de la bourse de Toronto) affiche un gain de 0,3% alors que Donald Trump prend pour cible le Canada, qu'il menace d'une hausse des droits de douane de 100% sur tous les produits et biens importés du Canada aux Etats-Unis, si un accord commercial avec la Chine est ratifié (Mark Carney s'est rendu à Pékin pour en dessiner les contours).



Donald Trump accuse son voisin du nord de chercher à devenir le "port de déchargement pour que la Chine envoie des biens et produits aux Etats-Unis"... et il oublie de citer le volet pétrolier car le Canada pourrait suppléer l'arrêt des livraisons de pétrole en provenance du Venezuela.



Loin d'inquiéter les détenteurs de dette canadienne, le "10 ans" se détend de 5 points à Toronto, vers 3,3650%.



La Fed devrait maintenir son principal taux directeur dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75% cette semaine, puis mi-mars et fin avril selon l'outil "Fedwatch". En revanche, c'est du 50/50 pour une baisse de 25 points de base lors de sa réunion de la mi-juin, alors que le nouveau "patron" (Kevin Warsh probablement) sera entré en fonction quelques semaines auparavant.



En Europe, pas davantage d'actualités pour justifier la détente des taux. En France notamment, la non-censure du gouvernement Lecornu est actée depuis une semaine, mais nos OAT continuent de se détendre fortement avec une baisse de 6 points vers 3,43% tandis que le Bund n'efface que 3,7 points, à 2,867% : le spread OAT/Bund s'écrase à +56,5 points.



Embellie également sur les BTP italiens, mais ils affichent -4,7 points vers 3,466% et repassent derrière nos OAT avec un spread de +3,6% en faveur de nos OAT.



Enfin, les "Gilts" UK ne se détendent que de 2,5 points vers 4,495%.