Le 'fait du jour', tout comme la veille, provient du Japon avec des taux à '20 ans' qui flambent de près de +5Pts à 2,7950% et affichent leurs pires niveaux depuis juin 1999 (ils semblent se diriger tout vers le 'pic' des 2,85% de janvier 1999, un niveau sous lequel il n'était repassé qu'en août 1997).

Alors que Tokyo a dévissé de -3,2% ce mardi matin, le '10 ans' nippon n'a même pas servi de refuge avec un rendement en hausse de +1,7Pt à 1,7500%.



Le 'risk-off' est de retour à Wall Street, et de 'petite consolidation salutaire', le repli amorcé le 4 novembre est maintenant perçu comme quelque chose de 'plus profond' : la vente de ses actions Nvidia par Softbank il y a une semaine, puis par Peter Thiel, puis par quelques gérants très en vue et influents à New York soulèvent des questionnements teintés de stress depuis le début de la semaine.



Le 'VIX' en témoigne avec une envolée jusque vers 25 ce mardi (+10% vers 24,5 vers 18H30), ce qui ne serait pas trop inquiétant si les 'sherpas' de Wall Street reprenaient rapidement la main (comme le vendredi 7 novembre)... mais ils ne le font pas, alors que les indices US inscrivent une 4ème séance de baisse d'affilée.

Pour tenter de se rassurer un peu, on n'observe pas d'arbitrage massif au profit des T-Bonds, ce qui se produit quand le stress devient insupportable : les écarts demeurent modestes avec -2Pts sur le '2 ans' à 3,59%, une stabilité du '10 ans' vers 4,131%, et même +1,4Pt sur le '30 ans' à 4,7500%.



Cette séance a été marquée par la publication de statistiques outre-Atlantique avec les commandes à l'industrie : elle ont augmenté de +1,4% et atteint 612 Mds$ en août (contre 603,6 en juillet), une hausse conforme au consensus de +1,5%.

Pas de signe flagrant de dégradation de l'activité manufacturière, donc cela ne va pas dans le sens d'un rebond des anticipations de 3ème baisse de taux par la FED.

Les investisseurs scruteront avec attention ce mercredi la publication du NFP (rapport sur l'emploi) pour le mois de septembre, qui aurait dû être rendu public le 3 octobre dernier.

Cela restera toutefois un indicateur retardé et la situation présente sera mieux reflétée par le rapport 'JOLTS' et le recensement des licenciements et départs volontaires.

Une attention toute particulière sera par ailleurs réservée aux 'minutes' de la Fed, qui paraîtront demain soir, alors que les hauts responsables de la banque centrale ont récemment cherché à tempérer les attentes d'une nouvelle baisse de taux en décembre.



En cas de grosses déceptions, il ne serait pas totalement déraisonnable d'assister à une consolidation, voire à une correction, que beaucoup d'observateurs appellent de leurs voeux depuis les sommets boursiers inscrits des deux côtés de l'Atlantique cet automne.



En Europe, et malgré de lourds replis sur les actions depuis 48Hil n'y a pas davantage de rotation sectorielle en faveur du Bund qui stagne vers 2,714%, nos OAT restent également figées à 3,457%, les BTP italiens se tendent de +1Pt à 3,461%, les 'Bonos' ibérique de +0,5Pt vers 3,216%.



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' UK se dégradent de +2,2Pts vers 4,557% et la tendance redevient négative avec la crainte d'une dérive des déficits.