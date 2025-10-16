Taux : Lecornu échappe à la censure, le 'spread' OAT/Bund est retombé à +75Pts

Publié le 16/10/2025 à 20:30 Partager

Quelques achats 'de précaution' commencent à se dessiner sur les T-Bonds alors que Donald Trump officialise 'la guerre commerciale' avec la Chine, du coup, Wall Street se montre plus hésitant à mi-séance (malgré la tentation de tirer les cours à la veille des '3 sorcières' : le '10 ans' se détend de -7Pts vers 3,978%, le '30 ans' de -5,5Pts vers 4,584% et le '2 ans' de -7,5Pts vers 3,431%.

Et comme 'bonus', Trump vient de faire savoir qu'il autorise la CIA à intensifier ses actions contre le Venezuela, n'excluant pas, après la destruction dans les eaux internationales de hors bords vénézuélien suspectés de trafic de drogues (activité qualifié d'acte 'terroriste') d'étendre les frappes sur le sol vénézuélien (en violation du droit international mais illustrant la 'jurisprudence' introduite par Israël qui bombarde impunément ses voisins, au prétexte de 'lutte contre le terrorisme') ce qui ressemble aux préparatifs d'un coup d'état, voir d'une guerre d'invasion de style 'Panama' permettant de renverser les dirigeants en place.



Un autre élément est venu se greffer en fin d'après-midi : le net recul du pétrole (-2,8% vers 57$ sur le NYMEX) tempère les anticipations inflationnistes pour la saison hivernale qui débute sur le Nord du continent américain.



La chute du baril s'est accélérée avec la publication des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) : les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis sont en hausse de +3,5Mns de barils à 423,8 millions de barils lors de la semaine du 6 octobre.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 4,5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 0,3 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 85,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.



Du fait du 'shutdown' aux Etats-Unis, l'agenda économique s'annonçait encore très allégé aujourd'hui : le blocage des administrations de Washington ayant conduit au report de la publication des ventes au détail, de l'indice des prix à la production (PPI) et des demandes d'allocations chômage.



Les investisseurs devront donc se contenter des derniers chiffres du PIB au Royaume-Uni, ressortis en hausse de +0,1% : les 'Gilts' se détendent de seulement -2,6Pts vers 4,477%.

Sur le front obligataire, le rejet des motions de censure ce matin a dopé nos OAT qui restent stables vers 3,3350% tandis que les Bunds se retendent de +1,2Pts vers 2,567... à contrecourant des BTP italiens avec -0,4Pts à 3,355%.



NB : le 'spread' OAT/Bund était retombé ce matin sous les 75Pts contre 76,5 ce soir.