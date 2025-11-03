Taux : léger alourdissement, inflexion limitée et survenue tardivement

Les marchés obligataires ont longtemps hésité avant de voir leur tendance s'alourdir légèrement : il a fallu attendre 15H30 avec la publication des ISM et PMI américain pour voir les cours bouger un peu (rien de bien significatif), avec un T-Bond qui se tend de +1,2Pts vers 4,1240%, un '30 ans' qui se tend de +2,5Pts vers 4,695%.



L'activité manufacturière aux Etats-Unis envoie des signaux contrastés selon que l'on considère l'un ou l'autre baromètre de l'activité manufacturière US : l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi démontre un ralentissement (inattendu) à 48,7 le mois dernier, contre 49,1 en septembre, alors que les économistes l'attendaient en amélioration vers 49,5.



Le sous-indice des nouvelles commandes s'est amélioré à 49,4 contre 48,9 le mois précédent, tout comme celui de l'emploi passé à 46 en octobre, à comparer avec 45,3 le mois d'avant, mais celui des prix acquittés ressort en forte baisse, à 58 contre 61,9 en septembre, ce qui signifie que les entreprises sacrifient leurs marges.



Un autre indice PMI manufacturier publié ce lundi, celui de S&P Global, est au contraire ressorti en légère progression, à 52,5 en octobre, à comparer à 52 pour le précédent, à la faveur d'une production plus élevée.

Là encore, les droits de douane pèsent sur les exportations et poussent à la hausse les prix des intrants d'après le cabinet de recherche économique.



La première semaine de novembre est normalement marquée par une série d'indicateurs économiques américains, mais la fermeture de l'administration fédérale, qui a débuté le 1er octobre, devrait entraîner de nouveaux retards, voire des annulations de publications : ce mercredi, il s'gira du plus long 'shutdown' de l'histoire avec 1 mois plein sans paye versée à des millions de fonctionnaires.



En Europe, les investisseurs ont pu prendre connaissance de plusieurs statistiques. Ainsi, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est redressé de 48,2 en septembre à 48,8 en octobre, signalant ainsi une détérioration modérée de la conjoncture du secteur en début de quatrième trimestre.

Par ailleurs, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est établi à 50 en octobre, signalant ainsi une stagnation de la conjoncture, après avoir indiqué une détérioration minime en septembre (49,8).



Les bons du Trésor libellés en Euro se sont légèrement dégradés avec des Bunds qui décalent de 2,5Pt à 2,663% et des OAT de +2,3Pts vers 3,444%, même écart pour les BTP italiens à 3,405%.



Les 'Gilts' UK sont peu changés mais se dégradent également de +2,3Pts vers 4,427%