Taux : légère dégradation aux Etats Unis, le T-Bond repasse les 4,00%

Publié le 23/10/2025 à 19:30 Partager

Plus qu'une semaine avant les 'FOMC' de la FED et de la BCE (28/29 puis 30) et le jeux semblent faits : -25Pts pour les taux US (consensus à 96%) et immobilisme pour la BCE, l'inflation étant stabilisée vers 2%, plus besoin de bouger.

Christine Lagarde sera certainement questionnée jeudi prochain sur sa stratégie en cas de récession et elle répondra certainement -comme les fois précédentes- que rien n'étaye ce scénario et qu'il est trop tôt pour s'en préoccuper.



Après plusieurs séances vierges de publication de chiffres 'macro' aux Etats Unis, les investisseurs ont découvert ce jeudi une série de chiffres concernant l'immobilier publiés par la NAR (National Association of Realtors) : les ventes de logements anciens ont augmenté de +1,5% aux Etats-Unis en septembre (4,06Mns de transactions en rythme annuel) dans un contexte d'assouplissement des taux d'intérêt qui favorise le secteur de l'immobilier.



Le dynamisme de l'activité dans le nord-est, le sud et l'ouest ont plus que compensé le repli observé dans le Midwest selon la NAR.



Quelque 1,55 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit une hausse de 14% en rythme annuel, ce qui signifie au rythme des ventes actuelles qu'il faudrait 4,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 4,2 mois il y a un an.

Le prix médian des biens, un indicateur également très suivi, a quant à lui signé un 27ème mois consécutif de hausse en progressant de 2,1% à 415.200 dollars.

Peu de réaction sur les T-Bonds US qui se dégradaient légèrement avant cette publication : ils continuent de glisser dans le rouge -lentement mais régulièrement- ce soir avec +4,5% sur les T-Bonds 2035 qui repassent le cap psychologique des 4.000%, le '30 ans' rajoute +4Pts à 4,5800%, le '2 ans' +3,6Pts à 3,4800% (que des scores 'ronds' !).



Peu de chiffre de ce côté-ci de l'Atlantique : en France, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne 1 point en octobre après cinq mois de stabilité. À 97, il reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024.



L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que le climat des affaires s'éclaircit nettement dans l'industrie (+4 points à 101) et le commerce de détail (+7 points à 99), mais s'assombrit dans les services et le bâtiment (-0,2 point à 96 dans les deux cas).



La perspective de la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et des indicateurs d'activité PMI en Europe pourrait par ailleurs détourner momentanément l'attention du marché des publications trimestrielles.



Les rendements se retendent légèrement en Europe également, les Bunds affichent +2,2Pt à 2,583%, nos OAT +2,6Pts à 3,3765% (mauvaise surprise du jour), les BTP italiens sont à +2,7Pt vers 3,378%, et font jeu égal avec nos OAT.



Outre-Manche, une fois n'est pas coutume, les 'Gilts' évoluent à contrecourant et connaissent une embellie de -1,2Pt à 4,4180%.



Enfin, au Japon qui se prépare à une relance keynésienne assumée, le rendement du '10 ans' grimpe de +1,4Pt à 1,6600% soit 1% de hausse.