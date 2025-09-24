Taux : légère dégradation aux US, marchés figés en Europe et UK

Publié le 24/09/2025

Ce fut une journée grise et sans grand relief, qui s'achève sur une léger alourdissement des marchés obligataires (un peu plus marqué aux Etats Unis).

Le '10 ans' US se dégrade de +2,2Pts à 4,142%, le '30 ans' de +1,8Pt à 4,755%... et c'est pire pour le '2 ans' qui se tend de +3Pts vers 3,60%.



La journée avait débuté dans le rouge sur les T-Bonds, les 'chiffres du jour' n'ont pas eu d'impact négatif lors de leur publication, ce qui amène à évoquer les propos Jerome Powell tenus la veille devant la Chambre de Commerce de Providence (Rhode Island).



Le patron de la Fed, a un peu douché Wall Street hier en tenant un discours jugé 'faucon' : il s'est notamment prononcé contre 'des baisses de taux trop soutenues qui feraient déraper l'inflation', estimant - comme lors de sa conférence de presse de la semaine dernière - que les taux d'intérêt se situaient actuellement 'au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles'.

Mais il laisse la porte ouverte à de futures baisses de taux si le marché du travail validait des signes de dégradation plus évidents.



Ces propos relativement ambivalents, qui ne vont pas forcément dans le sens d'une nouvelle baisse de taux en octobre, ont pesé également sur Wall Street, mais là encore, on ne parle que d'un repli modéré (-0,3 à -0,4% ce soir).



Les anticipations de ralentissement économique sont en effet contredits aujourd'hui par les derniers chiffres concernant l'immobilier avec un sursaut de +20,5% des ventes de logements neufs, à 800.000 en rythme annuel contre 650.000 anticipé (665.000 le mois dernier).

Les prix demeurent par ailleurs très élevés et proches de leurs records avec un prix moyen de 534.100$s, en hausse de 11,7% par rapport à juillet 2025 et en progression de 12,3% par rapport à août 2024.

Le prix médian ressort quant à lui à 413.500 dollars, en hausse de 4,7% d'un mois sur l'autre.



Pour se faire une idée du dynamisme de l'économie US, une batterie d'indicateurs macro-économiques reste au programme du reste de la semaine - avec au premier chef les chiffres de la croissance au deuxième trimestre prévus demain et les derniers chiffres de l'inflation attendus vendredi - pourrait donner une esquisse de tableau de l'état de la conjoncture aux Etats-Unis.



L'agenda macroéconomique du jour est en revanche plutôt mince en Europe, avec tout de même la publication de l'indice IFO mesurant le climat des affaires, puis des ventes de logements neufs aux Etats-Unis dans l'après-midi.



L'IFO compilé par l'institut munichois et basé sur les réponses d'un large échantillon de quelque 9.000 entreprises, est ressorti à 87,7 points, contre 88,9 points en août, mettant ainsi fin à une série de six mois consécutifs de hausse.



Le rendement du dix ans allemand reste largement inchangé à 2,75%et celui de nos OAT reste totalement figé entre 3,567 et 3,5700%, même constat pour les BTP italiens qui sommeillent 3,595%.



Une absence totale de volatilité qui se lit également outre-Manche avec des 'Gilts' encalminés vers 4,6720%, pur reflet des cours de clôture de mardi.