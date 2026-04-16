Taux : légère dégradation, le pétrole reprend +2,5 à +3%

C'est la veille des "3 sorcières" et classiquement, on observe une nouvelle journée de hausse à Wall Street : ce qui est moins classique, c'est que c'est la 12e consécutive pour le Nasdaq-100 (+0,7% à 26 385 points), record de la plus longue série historique battu (15% de hausse en cumulé, c'est également exceptionnel).

Publié le 16/04/2026 à 18:25 Partager

L'appétit pour le risque se solde par un nouvel arbitrage au détriment des T-Bonds (actif "risk off") : les rendements se retendent sur toute la courbe, le "10 ans" prend 1,5 point vers 4,293%, le "30 ans" +2,2 points vers 4,913%, le "2 ans" prend +1,1 point vers 3,777%.



Les chiffres publiés ce jeudi aux Etats-Unis sont ambivalents : la production industrielle américaine s'est repliée de 0,5% en mars, après une augmentation de 0,7% en février (révisée d'une estimation initiale qui était de 0,2%), à comparer à une hausse de 0,1% attendue en consensus, selon Jefferies.

Dans le détail, la production manufacturière ne s'est tassée que de 0,1% en mars, tandis que celle du secteur minier affiche -1,2% et celle des utilities de -2,3%.

Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine a diminué de 0,4 point à 75,7% en mars, un niveau inférieur de 3,7 points à sa moyenne de long terme (1972-2025).



Après un gain de 11 points sur l'indice "Empire State" (New York) dévoilé la veille, l'indice de la Fed de Philadelphie a progressé lui aussi (de 18,1 à 26,7 points) alors qu'un repli était redouté : il atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025.



De leur côté, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 207 000 unités, soit un peu moins que les 213 000 attendues. Les chiffres de la semaine précédente ont été révisés en légère baisse de 219 000 à 218 000.



En Europe, les indices boursiers se montrent moins euphoriques mais la lourdeur l'emporte également sur les émissions en euros : nos OAT se retendent de 0,5 point à 3,68%, les Bunds de +0,5 point à 3,04% et les BTP italiens préservent l'équilibre vers 3,086%.



Le temps se gâte outre-Manche avec des Gilts qui se dégradent de +4 points à 4,855%, pire niveau depuis le 7 avril, et +10 points en 1 semaine, contre une quasi stabilité des T-Bonds et des Bunds



Le repli des marchés obligataires aurait pu être plus appuyé alors que le détroit d'Ormuz reste doublement sous blocus ce jeudi : le prix du baril de pétrole grimpe de +2,7% pour le WTI à 93,4 dollars, le Brent de la mer du Nord avance de 3,7%, à 98,3 dollars (il retrouve ses niveaux de lundi soir).