Taux : légère détente en Occident, nouveaux records au Japon

Le contexte géopolitique reste tendu, notamment au Proche Orient : les Etats Unis appellent leurs ressortissants à quitter l'Iran, mais aussi certains pays du Golfe Persique où sont implantées des bases militaires américaines... qui pourraient être touchées par des frappes de Téhéran, au cas où les Etats Unis interviendraient pour tenter de renverser le régime des Mollah (Trump a exhorter les manifestants à "tenir bon, les secours arrivent").

Publié le 14/01/2026 à 16:54 Partager

Cela ne suffit pas à détourner les flux acheteurs des métaux précieux (l'argent vient de battre un nouveau record à 91,1$/Oz, l'or vient de tutoyer les 4.640$) et les bons de Trésor ne font toujours pas figure d'actifs refuges privilégiés.



Les T-Bonds se détendent à la marge avec -2,5Pts à 4,1460%, le "30 ans" efface -2Pts à 4,808% et le "2 ans" seulement -1Pt à 3,518%.



Les "chiffres du jour" n'aident pas rendement à se détendre : les ventes au détail ont en effet augmenté de 0,6% en novembre aux Etats-Unis, contre un consensus de +0,5%, après une baisse de 0,1% (révisée de 0%) en octobre.



Les chiffres de l'inflation sont conformes aux attentes mais il n'y a pas de hausse des anticipations de réduction ultérieure : le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en novembre 2025 par rapport au mois précédent (+3% en rythme annuel contre +2,8% en octobre), en données brutes comme en données "core (excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux), soit +3,5% en rythme annuel.



L'administration américaine précise que cette légère augmentation des prix producteurs totaux d'un mois sur l'autre peut être attribuée à un bond de 0,9% des prix des biens, tandis que ceux des services sont restés stables.



En Europe, la Banque de France s'attend à une croissance de 0,2% dans l'Hexagone au 4ème trimestre, confortant une hypothèse de hausse de +0,7% du PIB en 2025.



Pas vraiment d'impact sur nos OAT qui restent bien orientés depuis ce matin : elles s'alignent sur les T-Bonds avec -2Pts à 3,504%, les Bunds se détendent de -2,5Pts vers 2,787%, les BTP italiens n'effacent que -1,4Pt vers 3,514%.



Outre-Manche, les Gilts s'imposent comme les gagnants du jour avec -4Pts vers 4,3600%.



Enfin, les taux japonais battent de nouveaux records à 2,184% (contre 2,178%) alors que la Première Ministre japonaise confirmé son intention de convoquer des élections législatives anticipées afin de conforter sa majorité et lancer un mégaplan de relance, des "Abenomics" en mode Turbo.