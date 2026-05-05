Taux : légère embellie sur les T-Bonds, avis de tempête sur les Gilts UK

L'actualité macroéconomique est restée dense des deux côtés de l'Atlantique, tandis que le front géopolitique marquait une accalmie après les tensions de la veille, liées notamment à des frappes de drones iraniens visant des installations pétrolières à Fujaïra, aux Emirats arabes unis. Sur le marché obligataire américain, après avoir testé des seuils jugés critiques la veille, les T-Bonds temporisent et peinent à franchir des niveaux susceptibles d'alimenter un scénario plus dégradé. Le rendement du 10 ans américain reflue ainsi de 3,8 points de base à 4,412%, après avoir buté sous les 4,45%. Le 30 ans recule de 3,5 points de base à 4,99%, repassant symboliquement sous le seuil des 5,00%.

Publié le 05/05/2026 à 18:43 Partager

Les taux longs poursuivent leur ascension depuis le 27 février. Le rendement du 30 ans américain est ainsi passé de 4,63% à 5,01%, soit une hausse de 15 points de base depuis le "cessez-le-feu" du 7 avril.



La séance de mardi a été riche en indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis. Malgré des taux hypothécaires proches de 7,00%, le marché immobilier résiste : les ventes de logements neufs ont dépassé les attentes en mars, à 682 000 en rythme annualisé, contre 652 000 anticipé.



Les permis de construire ont également progressé plus que prévu, de 11%, contre une estimation à +10,9%.



Quelques signaux de modération apparaissent toutefois dans les services. L'indice ISM non manufacturier a reculé à 53,6 en avril, contre 54 attendu. Le PMI du secteur ressort en légère hausse à 51, mais reste en deçà des anticipations (51,3).



Le marché du travail envoie des indications contrastées. Les ouvertures de postes, mesurées par l'enquête JOLTS, reculent légèrement sur un mois tout en demeurant supérieures aux attentes. Dans le même temps, le déficit commercial s'est creusé de 4,4% à 60,3 milliards de dollars en mars, un niveau toutefois inférieur aux prévisions qui tablaient sur 61 milliards.



En France, l'inflation s'établit à 2,2% en avril selon l'Insee, et à 2,5% en données harmonisées européennes. Sur trois mois, la hausse des prix atteint 3,3%, signalant une dynamique séquentielle soutenue. A l'échelle de la zone euro, l'inflation ressort à 3%, alimentant les anticipations d'un premier relèvement des taux de la BCE d'ici fin juin.



Les marchés obligataires européens ont accueilli ces publications sans tension notable. Le Bund allemand se détend de 1,8 point de base à 3,062%, l'OAT française recule de 3,5 points à 3,715%. Les BTP italiens se distinguent avec une baisse de 8 points à 3,859%, traduisant un regain d'intérêt.



A l'inverse, la situation se tend nettement au Royaume-Uni. Le rendement des Gilts à 10 ans grimpe de plus de 10 points de base à 5,063%, avec un pic à 5,105% en séance, illustrant les tensions persistantes et la pression croissante sur la Banque d'Angleterre.



Les publications d'entreprises nombreuses en Europe



Du côté des entreprises, la séance a été animée en Europe. Anheuser-Busch InBev signe la meilleure performance de l'Euro Stoxx 50 avec un gain de 9,34%, soutenu par un retour à la croissance des volumes au premier trimestre (+0,8%). UniCredit progresse également de 5,87%, après avoir publié un bénéfice record de 3,2 milliards d'euros, largement supérieur aux attentes.

A l'inverse, Ferrari recule de 3,95% malgré des résultats solides et des objectifs confirmés. Fresenius Medical Care chute de 10,51%, pénalisé par un chiffre d'affaires en baisse de 6%, notamment affecté par des effets de change défavorables.

En France, Nanobiotix s'illustre avec une hausse de 9,73%, en tête du SBF 120. Le groupe a annoncé un amendement du protocole de son étude mondiale de phase 3 dans le cancer de la tête et du cou, visant à accélérer et élargir le développement du traitement.