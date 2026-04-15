Taux : légère tension avec retour W-Street au zénith

"Rien ne vaut une bonne guerre !" C'est à se demander si cette maxime qui fait froid dans le dos n'est pas respectée à la lettre avec une série de 11 séances de hausse consécutive sur le Nasdaq 100 qui bondit de +0,75% et refranchit le cap des 26 000 points pour la seconde fois de son histoire (26 035 points).

Publié le 15/04/2026 à 18:06 Partager

Si le FMI revoit fortement à la baisse ses estimations pour la croissance mondiale, les Etats-Unis feraient-ils figure de grands gagnants de la crise qui vient ?



On pourrait le croire en découvrant l'indice manufacturier "Empire State" de la Fed de New York, qui mesure le niveau de l'activité dans cette région : la production a vivement rebondi en avril. Attendu en très légère amélioration de -0,20 à 0,30 point, l'Empire State fait un bond de +11,2 points, son plus haut niveau depuis novembre 2025.



Mais certains signaux de ralentissement ont la vie dure : l'indice NAHB mesurant la confiance des constructeurs immobiliers s'affiche à 34 en avril contre 37 attendu, après 38 le mois précédent : l'indice s'inscrit à son plus bas niveau depuis septembre 2025.

Alors que le "risk-on" est de retour (le "VIX" dévisse de 5% vers 17,45, soit un "stress limité"), les investisseurs se détournent des T-Bonds, lesquels se retendent de +3 points sur le "10 ans" à 4,282%, de +2,5 points sur le "30 ans " à 4,894% et de +2,7 points sur le "2 ans" à 3,778%.



En Europe, la production industrielle en glissement annuel a diminué de 0,6 % en mars dans la zone euro et de 0,1 % dans l'UE mais le chiffre est ambivalent puisqu'en "séquentiel", la production a progressé de 0,4% sur un mois en février, après un repli révisé de 0,8% en janvier, .



Le comportement de nos émissions libellées en euros semble calqué sur celle des T-Bonds US : le Bund se retend de +1,5 point à 3,0450%, idem pour nos OAT à 3,6800% et +2,5 points sur les BTP italiens à 3,185%.

Enfin, les "Gilts" britanniques se dégradent de +3 points des 4,816%.