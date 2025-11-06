Taux : les actifs volatils sont malmenés, les T-Bonds sont recherchés.

La vague de correction d'une ampleur un peu inattendue de ce jeudi redonne quelques couleurs aux marché obligataires, aux US comme en zone Euro.



Les investisseurs semblent se questionner logiquement sur les valorisations atteintes par les valeurs américaines liées à l'IA : OPEN AI souhaiterait obtenir une garantie d'état pour les emprunts massifs envisagés pour ses dépenses de développement, estimées à plus de 1.000Mds$, cela ne ressemblerait-il pas à un risque de nationalisation des pertes si Sam Altman avait vu trop grand trop tôt ?



Le 'risk-off' fait son retour après le coup de chaud sur les rendements de mercredi soir (le '10 ans' US grimpait de +7Pts vers 4,16%) : le T-Bond 2035 se détend de -7Pts vers 4,090%, le '30 ans' de -5Pts vers 4,686%.



Pas de chiffres 'officiels' ce jeudi mais 2 enquêtes concordantes qui mettent en évidence des signaux de faiblesse qui affectent le marché du travail : selon 'Challenger', les suppressions d'emplois en octobre ont atteint un plus haut niveau en 22 ans.

Selon l'enquête mensuelle de Macro-Edges, les entreprises américaines ont annoncé 154 600 suppressions d'emplois: c'est le chiffre mensuel le plus élevé depuis au moins 2 ans, soit également +84 % par rapport aux 84 000 du mois de septembre.



Alors bien sûr, il y a le 'shutdown' qui commence à impacter les projets des entreprises (beaucoup de démarches administratives qui fluidifient le 'business' prennent du retard et bloquent les initiatives) mais c'est surtout le secteur privé qui enregistre un nombre inhabituel de 'départs' (licenciements, ruptures de contrat).

Parmi les rendez-vous du jour, la Banque d'Angleterre (BoE)a douché les espoirs de baisse de taux et maintient son 'repo' à 4%: elle préférer attendre de disposer de nouveaux indicateurs avant de se décider lors de sa réunion de décembre : le FT100 réagit peu et ne cède que -0,5%.

Pas de surprise pour les spécialistes de l'obligataire, les 'Gilts' finissent peu changés à 4,444% (ce qui est décevant par rapport aux autres bons du Trésor sur le vieux continent.

Les Bunds à 10 ans se détendent de -1,2Pts vers 2,662% alors que la production industrielle a augmenté de 1,3% en volume en septembre 2025 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après une contraction de 3,7% en août (révisée d'une estimation initiale qui était de -4,3%): le tendance de fond demeure donc négative.



En France, faute de' market movers' l'OAT à 10 ans efface environ -1Pt à 3,444%, les BTP italiens sont quasi stables à 3,418%.